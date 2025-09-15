Chh Sambhajinagar Rain: पाचोड तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह ढगफुटीसदृश पाऊस; परिसरातील पिके संकटात

पाचोड : गावासह परिसरात वादळी वाऱ्यासह संततधार ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याने शेतशिवारात पाणी साचले. त्यामुळे खरिपातीले पिके भुईसपाट झाले. शेतकऱ्यांना हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे..पैठण तालुक्यातील पाच हजार हेक्टरांवरील पिकांची हानी झाल्याचे समजते. तहसीलदार ज्योती पवार यांनी तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी विभागाला तातडीने आपत्कालीन पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत..शनिवारी (ता.१३) दुपारपासून तालुक्यात उत्तरा नक्षत्राच्या जोमदार पावसाला वादळी वाऱ्यासह सुरवात झाली. रविवार पहाटे सहापर्यंत पावसाचा जोर कायम होता. सलग पंधरा तास संततधार पावसामुळे सर्वत्र फळबागांसह अन्य पिके पाण्याखाली गेल्याने खरिपापाठोपाठ फळबागाही संकटात सापडल्यात. .पावसामुळे दगड मातीच्या घराची व शेतातील विहीरी ढासळल्याच्या मोठ्या घटना घडल्या. कपाशी, तूर, मोसंबी, सोयाबीन, बाजरीच्या पिकांत पाणी साचून शेताला तलावाचे स्वरूप आल्याचे पाहावयास मिळते. जुने दगड-मातीच्या घरांची मोठ्या प्रमाणात पडझड होऊन अनेकांचे संसार उघड्यावर येत आहेत..बहुतांश लोक आपल्या घरावर प्लॅस्टिक पेपर टाकून तूर्तास घरे वाचविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. काहींनी घरास लाकडी टेकू लावून वेळ मारून नेण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. संजय निंबाळकर, अनिल हजारे, नारायण आगळे, कृष्णा आगळे, बंडू चिडे, प्रकाश भांड, बाबूतात्या गोजरे, भाऊसाहेब गोजरे, कमलाकर एडके आदींनी तातडीने पंचनामे करून तत्काळ मदत उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली..Solapur Monsoon Update: 'बोरी नदीसह ओढ्यांचे पाणी पिकांमध्ये घुसले'; अक्कलकोट शहरासह मैंदर्गी भागात मुसळधार पावसाने मोठे नुकसान .या गावांना सर्वाधिक फटकाहर्षी बु., हर्षी खुर्द, दादेगाव, थेरगाव, नांदर , रांजणगाव दांडगा, खेर्डा, नानेगाव, लिंबगाव, वडजी, आडगाव जावळे, कोळी बोडखा, मुरमा, सोनवाडी, खादगाव , कुतूबखेडा, सालवडगाव, खंडाळा, ज्ञानेश्वरवाडी आदी ठिकाणी पावसामुळे कपाशी, तूर, बाजरी, मका व उसाचे पीक आडवे झाले. थेरगाव, हर्षी, मुरमा येथे घर व विहिरी ढासळल्या. ज्ञानेश्वरवाडी येथील शेतकरी अंबादास थोटे यांनी भाववाढीच्या अपेक्षेने कांदाचाळीत साठवून ठेवलेला अकरा टन कांदा पुरात वाहून गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.