Chh. Sambhajinagar Rain: पावसाने शहराला धो डाला! तासभर धुवाधार, अनेक वसाहती जलमय, घरांमध्ये पाणी

Heavy Rain: शहर परिसराला शुक्रवारी (ता. १९) सायंकाळी पावसाने झोडपले. वादळी वाऱ्यामुळे अनेक भागात रस्त्यावर झाडे पडल्याच्या तर काही भागात घरांत पाणी शिरल्याचे प्रकार घडले. यामुळे मुख्य रस्त्यावर वाहतुकीचा खोळंबा झाला.
छत्रपती संभाजीनगर : शहर परिसराला शुक्रवारी (ता. १९) सायंकाळी पावसाने झोडपले. वादळी वाऱ्यामुळे अनेक भागात रस्त्यावर झाडे पडल्याच्या तर काही भागात घरांत पाणी शिरल्याचे प्रकार घडले. यामुळे मुख्य रस्त्यावर वाहतुकीचा खोळंबा झाला. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य केले.

