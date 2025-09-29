Heavy Rain: वैजापूरमधील तीनशे कुटुंबांचे स्थलांतर; शिवना नदीला पूर, शहरातील जनजीवन विस्कळित

वैजापूर : शहर आणि तालुक्यात शनिवारी रात्री अतिवृष्टी झाली असून, रविवारी सकाळपर्यंत १६९.८ मिमी पावसाची नोंद झाली. नारंगी, बोर, शिवना या प्रमुख नद्या आणि प्रकल्पातून मोठा विसर्ग सुरू करण्यात आल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली..रविवारी पहाटे ३ वाजेनंतर दत्तनगर आणि महादेव मंदिरामागील जवळपास ३०० कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. शिवना नदीला आलेल्या पुरामुळे मुंबई-नागपूर महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद केला होता, तसेच नांदगावनजीक पुलाचा काही भाग वाहून गेल्याने तीन गावांचा संपर्क तुटला. .शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नारंगी प्रकल्पातून विसर्ग वाढवल्याने शहरालगतच्या दत्तनगरातील घरकुलांत पाणी शिरले. परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून आमदार रमेश बोरनारे यांनी शनिवारी मध्यरात्री नारंगी प्रकल्पाची पाहणी करून विसर्गात वाढ करण्याची सूचना दिली. .बोर नदीला पूर आल्याने बोरसर, परसोडा, भिवगाव गावात पाणी शिरले होते. बोर दहेगाव प्रकल्पात ९५ टक्के जलसाठा झाल्याने दुपारी १ हजार ७०० क्युसेकने विसर्ग सोडण्यात आला. लासूरगाव, मालेगाव कन्नडसह अनेक गावांमध्ये पुराचे पाणी शिरले..Nanded Floods: संसार उघड्यावर, जगायचे कसे? पुरात बाधित झालेल्या नागरिकांची हतबलता, जनजीवन विस्कळित.जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन पथकाच्या मदतीने महसूल यंत्रणेने नारायणपूर येथील १८, तर भिवगाव येथील ३२ कुटुंबांसह इतरांना सुरक्षित स्थळी हलवले. त्यांची शाळांमध्ये राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहिती तहसीलदार सुनील सावंत यांनी दिली. गोदावरीतून नागमठाण परिसरात बाहेर वाहू लागल्याने नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.