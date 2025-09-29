छत्रपती संभाजीनगर

Heavy Rain: वैजापूरमधील तीनशे कुटुंबांचे स्थलांतर; शिवना नदीला पूर, शहरातील जनजीवन विस्कळित

Chh. Sambhajinagar: शहर आणि तालुक्यात शनिवारी रात्री अतिवृष्टी झाली असून, रविवारी सकाळपर्यंत १६९.८ मिमी पावसाची नोंद झाली. नारंगी, बोर, शिवना या प्रमुख नद्या आणि प्रकल्पातून मोठा विसर्ग सुरू करण्यात आल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली.
Heavy Rain

Heavy Rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Vaijapur
rain
water
Crop Damage
Chhatrapati Sambhajinagar

