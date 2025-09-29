छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: गंगापूरमधील ५० जणांना पुराच्या पाण्यातून वाचवले

Chh. Sambhajinagar Flood: गंगापूर तालुक्यात धुवाधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले असून, अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. प्रशासनाच्या व स्थानिकांच्या मदतीने ५० जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.
गंगापूर : तालुक्यात शनिवार दुपारी चारपासून सुरू झालेल्या धुवाधार पावसाने रविवारी सकाळी ११पर्यंत हजेरी लावली. यामुळे तालुक्यातील जनजीवन विस्कळित झाले असून, ग्रामीण भागातील अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे.

rain
water
village
Crop Damage
Chhatrapati Sambhajinagar

