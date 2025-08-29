Chh. Sambhajinagar: मुसळधार पावसाचा रेल्वेसेवेवर तडाखा; अनेक गाड्या रद्द, काही मार्ग बदलून धावल्या

छत्रपती संभाजीनगर : दक्षिण मध्य रेल्वेच्या (दमरे) हैदराबाद विभागात भिकनूर, तळमडला, अक्कनपेट आणि मेडक या मार्गांवर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक रेल्वे रद्द करण्यात आल्या. काही मार्ग बदलून धावल्या. .याचा मराठवाड्याच्याही वेळापत्रकावरही परिणाम झाला. ‘दमरे’च्या हैदराबाद विभागात दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस होत आहे. काही ठिकाणी रेल्वे मार्गावर पाणी वाहत आहे. त्यामुळे काही रेल्वेंच्या मार्गात बदल करण्यात आले. अनेक रेल्वे रद्द करण्यात आल्या. काही अंशतः रद्द केल्या..या रेल्वे पूर्णपणे रद्दकाचीगुडा-नगरसोल (०७०५५), काचीगुडा-पूर्णा (७७६०५), नगरसोल-काचीगुडा (०७०५६) या रेल्वे पूर्णपणे रद्द झाल्या.२८ ऑगस्टला नागसरोल येथून सुटणारी (१२७८८) नागसरोल-नरसापूर एक्स्प्रेस, परभणी-परळी- विकाराबाद-सिकंदराबाद-काझीपेट मार्गे वळविण्यात आली. परभणी ते काझीपेट दरम्यानच्या सर्व थांबे (स्टॉपेज) रद्द करण्यात आले..Chh. Sambhajinagar: निमोणे भावंडांना आईने पुरवली शस्त्रे; सिडकोतील प्रमोद पाडसवान खून प्रकरण, पोलिसांकडून शोध मोहीम .मार्गबदल केलेल्या गाड्या२८ ऑगस्टला सुटलेली (१२७६६) अमरावती ते तिरुपती ही रेल्वे परभणी-परळी-विकराबाद- सिकंदराबाद-काचिगुडा मार्गे चालविण्यात आली.२८ ऑगस्टला सुटलेली (१७६४२) नारखेर ते काचिगुडा एक्स्प्रेस परभणी-परळी-विकराबाद-सिकंदराबाद-काचिगुडा मार्गे वळविण्यात आली.२८ ऑगस्टला सुटणारी (१७०५८) लिंगमपल्ली ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस देवगिरी एक्स्प्रेस सिकंदराबाद-काझीपेट-पेद्दपल्ली बायपास-करीमनगर-आर्मूर- नांदेड मार्गे चालविण्यात आली..२८ ऑगस्टला सुटणारी (१७६६२) नगरसोल-काचीगुडा एक्स्प्रेस परभणी-परळी-विकाराबाद-सिकंदराबाद-काचीगुडा मार्गे चालविण्यात आली.२८ ऑगस्टला सुटणारी (१७०६४) काचीगुडा -मनमाड अजंठा एक्स्प्रेस सिकंदराबाद-विकाराबाद- परळी-परभणी मार्गे वळविण्यात आली. या रेल्वेला माल्काज्गिरी, बोलाराम, मेद्चल, कामारेड्डी, निजामाबाद, बासर, धर्माबाद, उमरी, मुदखेड, नांदेड आणि परभणी या स्थानकांवर थांबे राहणार नसल्याचे रेल्वेतर्फे सांगण्यात आले.२८ ऑगस्टला सुटणारी (१२७८८) नगरसोल-नरसापूर रेल्वे परभणी-परळी-विकाराबाद-सिकंदराबाद- चार्लापार्ल्ली मार्गे चालविण्यात येत आहे. या गाडीचे पूर्णा, नांदेड, मुदखेड, बासर, निजामाबाद व कामारेड्डी येथील थांबे रद्द केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.