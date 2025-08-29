Heavy Rains: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जोरदार पावसाची हजेरी; खरीप पिकांना दिलासा, पण नागरिकांची मोठी गैरसोय

छत्रपती संभाजीनगर : बुधवारी श्रींच्या आगमानानिमित्त ठिकठिकाणी रिमझिम पाऊस सुरू झाला. पण, गुरुवारी (ता. २८) पावसाने जिल्ह्यात दमदार हजेरी लावली. यामुळे काही प्रमाणात जनजीवन विस्कळित झाले होते. दरम्यान, सध्या जिल्ह्यातील ११४ मध्यम व लघू प्रकल्पांत ६०.८४ टक्के पाणीसाठा आहे. गतवर्षी याच वेळी या प्रकल्पांत अवघा २८ टक्के साठा होता. तर, तीन मध्यम व १६ लघू असे १९ प्रकल्प ओव्हरफ्लो झाले आहेत..चितेगावात तीन तास वाहतूक कोंडीबिडकीन : चितेगाव परिसरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर गुरुवारी मोठी वाहतूक कोंडी झाली. सततच्या पावसामुळे महामार्गावरील अर्धवट रुंदीकरणाच्या कामामुळे तयार झालेल्या मोठ्या नाल्यांमध्ये पाणी साचले. परिणामी रस्ताच पाण्याखाली जाऊन वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या. तब्बल तीन तास या कोंडीमुळे वाहनधारकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. विशेष म्हणजे, महामार्ग वाहतूक पोलिसांचा एकही कर्मचारी घटनास्थळी हजर झाला नाही. केवळ बिडकीन पोलिस ठाण्यातील एक कर्मचारी व दोन होमगार्ड यांनी कसरत करून वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला..औराळा आठवडे बाजारात साचले गुडघ्याइतके पाणीकन्नड ः तालुक्यातील देवगाव रंगारी महसूल मंडळात गुरुवारी दुपारी दोनला जोरदार पावसाने हजेरी लावल्याने औराळा येथील आठवडे बाजाराची पूर्णपणे दाणादाण उडाली. बाजारतळातील व्यापाऱ्यांची चिखल व पाण्याने चांगलीच दैना झाली. भाजीपाला, मिठाई तसेच इतर दुकानासमोर पाणी व चिखलाचे साम्राज्य पसरल्याने बाजाराची दयनीय अवस्था झाली. .औराळा धरणापासून गावात वाहून येणारे सर्व पाणी थेट आठवडे बाजारात शिरल्याने अनेक विक्रेत्यांचा भाजीपाला व इतर माल पाण्यात वाहून गेला. यामुळे बाजारातील विक्रेत्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. यामुळे ग्रामपंचायतीविरोधात नाराजी व्यक्त होत आहे. गावातील सर्वच सांडपाणी आणि नाल्याचे पाणी आल्याने पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढली. यामुळे औराळा गावापासून सर्व केटी बंधारे, ओसंडून वाहत होते..‘शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसानभरपाई द्या’फुलंब्री : मतदारसंघातील तीस गावांमध्ये झालेल्या ढगफुटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. खरिपातील पिके पाण्याखाली जाऊन शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती डॉ. राधाकिसन पठाडे यांनी शासनाकडे सर्व बाधित शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसानभरपाई देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे..फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघातील चौका, लाडसावंगी, सावंगी यासह आदी भागांमध्ये ढगफुटी झाल्याने अनेक गावांतील शेतकऱ्यांची खरीप पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. अशावेळी पंचनाम्यावर वेळ घालवू नये, तर शासनाने सर्व शेतकऱ्यांना तातडीने सरसकट नुकसान जाहीर करावी, अशी मागणी पठाडे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे..लासूर बसस्थानकाला तळ्याचे स्वरूपलासूर स्टेशन ः गंगापूर तालुक्यातील लासूर स्टेशन येथील बसस्थानकात पावसाचे पाणी साचले. यामुळे स्थानकाला तळ्याचे स्वरूप आले होते. बसने शाळेत ये-जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कंबरेपर्यंत पाण्यातून वाट काढत जावे लागले. राज्य परिवहन महामंडळाने किमान शालेय विद्यार्थ्यांसाठी तरी बसस्थानकात मुरूम टाकावा, अशी मागणी अँटी करप्शन कमिटीचे बाळासाहेब थोरात यांनी केली..माळीवाडगाव येथे घर पडलेगंगापूर ः तालुक्यात आठ दिवसांच्या खंडानंतर संपूर्ण तालुक्यातच विजेच्या कडकडाटासह व काही जागेवर वादळी वाऱ्यासह पावसाने जोरदार हजेरी लावली. यात माळीवाडगाव येथील एक घर पडले आहे..गुरुवारी दुपारी दीडनंतर संपूर्ण तालुक्यातच टप्प्याटप्प्याने जोरदार हजेरी लावली. सिद्धनाथ वाडगाव, शिल्लेगाव, गवळीशिवरा, माळीवाडगाव, लिंबे जळगाव, वाळुज, तुर्काबाद, शेंदूरवादा, सावखेडा, पुरी, ढोरेगाव, भेंडाळा, कायगाव, जामगाव सह संपूर्ण तालुक्यातच पाऊस झाला. या पावसात माळीवाडगाव येथील रामेश्वर काळवणे यांचे घर पडले आहे. त्यामुळे त्यांचा संपूर्ण संसार उघड्यावर आला आहे..वैजापूर तालुक्यात दमदार पाऊसवैजापूर ः शहरात दुपारी दोन तास पावसाची संततधार सुरू होती. तर, ग्रामीण भागात बहुतांश ठिकाणी चांगला पाऊस झाला आहे. दरम्यान, शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्पात पाण्याची आवक वाढल्याने शिवना नदीला २ हजार ७० क्युसेकने विसर्ग सोडण्यात आला आहे. विसर्गात झालेली वाढ व नदीच्या पाणलोट क्षेत्रातील पावसामुळे शिवना नदीवरील लासूरगाव येथील फरशी पुलावरून पाणी वाहत आहे..Workplace Accident: संसाराला हातभार लावणारे हातच गेले; मशीनमध्ये अडकून २० वर्षीय तरुणी अधू.बुधवारी गणरायाच्या आगमनप्रसंगी पावसाच्या सरी कोसळल्या होत्या. सकाळपासून ढगाळ वातावरण होते. सायंकाळी अचानक अर्धा तास पावसाचा जोर वाढला होता. त्यामुळे शहरातील सखल भागांत पाणी साचले होते. या पावसामुळे गणेश मंडळासह मंडप कारागिरांची काहीशी धांदल उडाली होती. मका, सोयाबीन व कपाशीला या पावसाचा फायदा होणार आहे. भूमिगत गटारीत कचरा जमा झाल्याने शहरातील मुरारी पार्कमधील दुकानासमोर पाणी साचले होते. हे पाणी काढताना दुकानदारांना मोठी कसरत करावी लागली. दरम्यान, शिवना नदीतील विसर्ग आणि नदीला मिळणाऱ्या नाले व ओढ्यांना पाणी आले आहे. त्यामुळे लासूरगाव व लासूर स्टेशनला जोडणाऱ्या फरशी पुलावरून पाणी वाहू लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.