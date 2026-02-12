Hingoli Police Recruitment: हिंगोली पोलिस भरतीत उमेदवारांच्या पायाला सेन्सर; धावण्याची अचूक वेळ नोंदवण्यासाठी प्रथमच तंत्राचा वापर!

हिंगोली: हिंगोली पोलिस दलातील ६४ पदांच्या भरती प्रक्रियेला बुधवारपासून (ता. ११) सुरळीत सुरवात झाली. सकाळी साडेचारपासूनच उमेदवारांना संत नामदेव पोलिस कवायत मैदानावर प्रवेश देण्यात आला. यावेळी प्रथमच 'आरएफआयडी' (रेडीओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटीफिकेशन) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. यात धावण्याच्या चाचणीमध्ये उमेदवारांच्या पायाला सेन्सर बसविण्यात आले. त्यामुळे धावण्याच्या सुरवातीपासून ते शेवटचा टप्पा पार पडल्यानंतर अचूक वेळ नोंदवली जात आहे..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.भरती पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. पोलिस अधीक्षक निलाभ रोहन मैदानावर तळ ठोकून आहेत. तब्बल १३,२०० उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यातील ७५० उमेदवारांना बुधवारी (ता. ११) बोलावण्यात आले होते. त्यापैकी ४८५ उमेदवारांनी हजेरी लावली. .गुरूवारी (ता. १२) सुद्धा ७५० उमेदवारांना बोलावले आहे. त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर शारिरीक मोजमाप करण्यात आले. त्यानंतर १६०० मीटर धावणे व गोळाफेक चाचणी झाली. अप्पर पोलिस अधीक्षक कमलेश मीना, उपअधीक्षक राजकुमार केंद्रे, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक मोहन भोसले यांचे पथक भरती प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहे..मैदानावर ४० पेक्षा अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून या माध्यमातून वरिष्ठ अधिकारी भरती प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहेत. भरती प्रक्रियेसाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मैदानावर मोबाइल घेऊन येण्यास मनाई आहे. भरतीसाठी नियुक्त न केलेले पोलिस कर्मचारी मैदानाच्या परिसरात दिसल्यास त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी, अशा सूचना पोलिस अधीक्षक निलाभ रोहन यांनी दिल्या आहेत..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...उमेदवारांच्या निवासाची सोयपोलिस भरतीसाठी आलेल्या उमेदवारांच्या निवासाची व्यवस्था पोलिस वसाहतीच्या कम्युनिटी हॉलमध्ये करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणावरून उमेदवारांना संत नामदेव पोलिस कवायत मैदानावर आणण्यासाठी पोलिस दलाने वाहतूक व्यवस्थाही केली आहे. या शिवाय मैदानावर आरोग्य पथक तैनात करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.