High Court Decision : उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! अवैध विवाह संबंधातून जन्मलेल्या मुलाला वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मिळण्याचा हक्क

छत्रपती संभाजीनगर : एका महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाड्यात, छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, अवैध विवाह संबंधातून जन्मलेल्या मुलांनाही त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये कायदेशीर वाटा मिळवण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयामुळे अशा मुलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..काय आहे प्रकरण?एका मुलीने तिच्या सावत्र आईविरुद्ध उदगीर येथील दिवाणी न्यायालयात वडिलांच्या मालमत्तेतील आपल्या हिश्यासाठी दावा दाखल केला होता. उदगीर न्यायालयाने त्या मुलीच्या बाजूने निकाल दिला आणि तिला वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा देण्याचे निर्देश दिले. यानंतर जिल्हा न्यायालयानेही हा निकाल कायम ठेवला..पुढील कारवाई म्हणून, सावत्र आईने उच्च न्यायालयात दुसरे अपील दाखल केले. तिने असा युक्तिवाद केला की ती मुलगी तिच्या वडिलांच्या दुसऱ्या, म्हणजेच अवैध विवाह संबंधातून झालेली असल्यामुळे तिला मालमत्तेत वाटा मागण्याचा अधिकार नाही..उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णयन्यायमूर्ती एस. पी. ब्रह्मे यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या "रेवनसिदपा विरुद्ध मल्लिकार्जुन" या गाजलेल्या प्रकरणाचा संदर्भ दिला. त्याचबरोबर, हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम १६ (१) नुसार, अवैध विवाह संबंधातून जन्मलेल्या मुलांनाही कायद्याने वैधानिक वैधता (legal validity) दिली आहे, असे स्पष्ट केले.या आधारे, उच्च न्यायालयाने सावत्र आईचे अपील फेटाळून लावले आणि तालुका न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला. या निर्णयामुळे त्या मुलीला तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेत कायदेशीर हिस्सा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला..या प्रकरणात, मुलीच्या बाजूने ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी बाजू मांडली, तर त्यांना ॲड. विष्णू कंदे यांनी सहकार्य केले. या निकालामुळे अवैध विवाह संबंधातून जन्मलेल्या मुलांच्या हक्कांना कायदेशीर मान्यता मिळाली असून, अशा अनेक प्रकरणांसाठी हा निकाल एक महत्त्वाचा दाखला ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.