Chhatrapati Sambhajinagar Crime : तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं...

छत्रपती संभाजीनगर - आधी सोशल मीडियावरून मुलीचे फोटो कॉपी केल्यानंतर त्यात एडिट करून बदनामी केली. एवढ्यावर न थांबता माझ्याशी लग्न केले नाही, तर तुला कुणाची होऊ देणार नाही. लग्न केले नाही, तर ठार मारण्याची धमकीही दिल्याचा प्रकार मंगळवारी (ता.२७) चेलीपुरा परिसरात घडला. याबाबत सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. .अरबाज (रा. चेलीपुरा) असे तरुणीचा विनयभंग करून धमकी देणाऱ्याचे नाव आहे. प्रकरणी पीडितेच्या वडिलांनी तक्रार दिली. त्यानुसार त्यांचे इन्स्टाग्रामवर खाते असून, त्यावर त्यांनी मुलीचे फोटो टाकले. अरबाजने ते फोटो कॉपी करून त्यात छेडछाड करून १२ जानेवारीला व्हॉट्सअप व इन्स्टाग्रामवर व्हायरल केले. यानंतर नातेवाइकांनी त्याला समजावून सांगितले..घटनेनंतर आरोपीने सोशल मीडियावरील फोटो व व्हिडिओ हटवले होते. यानंतर पुन्हा मुलगी घराजवळील किराणा दुकानात साहित्य आणण्यासाठी गेली असता, आरोपीने तिचा हात धरून तिला जवळ ओढले. तू माझीच आहेस..माझ्याशी लग्न केले नाही, तर तुला कुणाचीही होऊ देणार नाही, असे म्हणत तिचा विनयभंग केल्याने पोलिसात तक्रार दिली. यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास उपनिरीक्षक बुधा शिंदे करत आहेत..