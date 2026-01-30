छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं...

आधी सोशल मीडियावरून मुलीचे फोटो कॉपी केल्यानंतर त्यात एडिट करून केली बदनामी.
छत्रपती संभाजीनगर - आधी सोशल मीडियावरून मुलीचे फोटो कॉपी केल्यानंतर त्यात एडिट करून बदनामी केली. एवढ्यावर न थांबता माझ्याशी लग्न केले नाही, तर तुला कुणाची होऊ देणार नाही. लग्न केले नाही, तर ठार मारण्याची धमकीही दिल्याचा प्रकार मंगळवारी (ता.२७) चेलीपुरा परिसरात घडला. याबाबत सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

