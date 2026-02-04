Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर..

छत्रपती संभाजीनगर

लातूर : विमानतळाजवळ बांधकाम करणे किंवा उत्खनन करणे याला मर्यादा असतात. पण, या अटींचे पालन न करता लातूर विमानतळाजवळ गौण खनिजाचे बेसुमार उत्खनन सुरू आहे. विशेष म्हणजे, दगडाची एक खाण तर धावपट्टीच्या शेजारीच आहे. या धोकादायक स्थितीकडे प्रशासनाचे पूर्णतः: दुर्लक्ष होत आहे. दुर्दैवाने अपघात घडला तर विमानतळाकडे स्वत:ची अग्निशमन यंत्रणा नाही आणि जखमींवर तातडीचे उपचार करण्यासाठी आरोग्य सुविधाही नाही, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

