Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर..

-सुशांत सांगवे लातूर : विमानतळाजवळ बांधकाम करणे किंवा उत्खनन करणे याला मर्यादा असतात. पण, या अटींचे पालन न करता लातूर विमानतळाजवळ गौण खनिजाचे बेसुमार उत्खनन सुरू आहे. विशेष म्हणजे, दगडाची एक खाण तर धावपट्टीच्या शेजारीच आहे. या धोकादायक स्थितीकडे प्रशासनाचे पूर्णतः: दुर्लक्ष होत आहे. दुर्दैवाने अपघात घडला तर विमानतळाकडे स्वत:ची अग्निशमन यंत्रणा नाही आणि जखमींवर तातडीचे उपचार करण्यासाठी आरोग्य सुविधाही नाही, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...बारामती विमानतळावर समुद्रसपाटीपासून साधारण ६०४ मीटर उंचीचा टेबल टॉप रन-वे असून तेथे विमानाचा अपघात रन-वेच्या खाली असलेल्या खोल दरीत झाला होता. लातूर विमानतळावरही अशाच प्रकारचा टेबल टॉप रन-वे असून बाजूला दरी आहे. येथील विमानतळावरील धावपट्टी ही उत्तर-दक्षिण असून धावपट्टीच्या दक्षिणेला दगडाची भली मोठी खाण आहे. शिवाय, याच भागात गौण खनिजाचे बेसुमार उत्खनन झालेले आहे. त्यामुळे जागोजागी मोठ-मोठे खड्डे पाहायला मिळत आहेत. हे विमानतळाची सुरक्षितता धोक्यात आणणारे चित्र आहे. पण, प्रशासन याकडे डोळेझाक करताना दिसत आहे..विमान उतरवण्यासाठी किंवा विमानांचे उड्डाण घेण्यासाठी लातूर विमानतळाला नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाचा अधिकृत परवाना (लायसन्स) अद्याप मिळाला नसला तरी सध्या महाराष्ट्रातील आणि दिल्लीतील अनेक महत्त्वाचे राजकीय नेते, उद्योजक, धार्मिक गुरू यांचे व्हीएफआर विमान येथे उतरत आहे. भविष्यात हे विमानतळ आणखी विकसित होऊन येथे प्रवाशांसाठी विमानसेवा सुरू होऊ शकते. असे असताना विमानतळाजवळील भागात उत्खनन करण्यास प्रशासनाकडून ग्रीन सिग्नल का दिला जात आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे..या सुविधांचा अभावअपघात घडला, आगीचे प्रसंग उद्भवल्यास विमानातील नागरिकांचा जीव वाचवता यावा म्हणून विमानतळाकडे स्वत:ची अग्निशमन यंत्रणा असते. या यंत्रणेचा लातूर विमानतळावर अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. एखाद्या ‘व्हीआयपी’चे विमान लातूर विमानतळावर येणार असेल तर महापालिकेचे एक अग्निशामक वाहन बोलावून घेतले जाते. .Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.पण, अपघात झाल्यानंतर एका वाहनाचा काहीही उपयोग होत नाही. जखमींवर तातडीचे उपचार करता यावेत यासाठी विमानतळाकडे आरोग्य सुविधाही सुसज्ज असली पाहिजे. पण, याचाही अभाव दिसून येत आहे. विमानतळापासून लातूर शहर हे जवळपास १५ ते १७ किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे विमानतळावर या दोन्ही यंत्रणा नियमानुसार असणे आवश्यक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.