Latur Crime: प्राप्तिकर निरीक्षकाचा मुलाकडून खून; लातूर जिल्हा हादरला, धक्कादायक कारण आलं समाेर..

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
लातूर: आईसोबत सतत का भांडता, या कारणावरून प्राप्तिकर निरीक्षकाचा मुलाने छातीत चाकू भोसकून खून केल्याची घटना खोपेगाव(ता.लातूर) येथे मंगळवारी (ता. तीन) सकाळी सव्वादहाच्या सुमारास घडली. पोलिसांनी संशयित मुलाला अटक केली आहे.

