Latur Crime: प्राप्तिकर निरीक्षकाचा मुलाकडून खून; लातूर जिल्हा हादरला, धक्कादायक कारण आलं समाेर..

लातूर: आईसोबत सतत का भांडता, या कारणावरून प्राप्तिकर निरीक्षकाचा मुलाने छातीत चाकू भोसकून खून केल्याची घटना खोपेगाव(ता.लातूर) येथे मंगळवारी (ता. तीन) सकाळी सव्वादहाच्या सुमारास घडली. पोलिसांनी संशयित मुलाला अटक केली आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...खोपेगाव येथील कृष्णकुमार समुखराव (वय ५५) हे येथील प्राप्तिकर विभागात निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. सकाळी कार्यालयात निघण्यापूर्वी समुखराव व पत्नीचे घरगुती कारणावरून भांडण झाले. यावेळी त्यांचा मुलगा शंतनू कृष्णकुमार समुखराव (२९) हा या भांडणात आला. त्यांच्यात वादावादी झाली. .कुटुंबातील अन्य सदस्यांनी घरगुती वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला. आईसोबत सतत का भांडता, म्हणून रागाच्या भरात शंतनूने स्वंयपाक घरातील चाकू कृष्णकुमार यांच्या छातीत खुपसला. चाकू आरपार गेल्याने ते रक्ताच्या थारोळ्यात पडले. .Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.त्यांना येथील रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले. मात्र, त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी संशयित शंतनू समुखराव याला अटक केली. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक अरविंद पवार यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.