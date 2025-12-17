New Born Baby : अकाली जन्मलेले बाळ जगण्याचे वाढले प्रमाण

छत्रपती संभाजीनगर - गर्भावस्थेत आईला होणारा रक्तदाब, मधुमेह, संसर्ग त्याचबरोबर ‘आयव्हीएफ’ प्रक्रिया आणि विवाहाचे वाढलेले वय, यामुळे कमी वजनाचे व पूर्ण दिवस भरण्याआधीच अकाली प्रसूतीद्वारे बाळ (प्रीमॅच्युअर) जन्मण्याचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र, बदलते वैद्यकीय तंत्रज्ञान, औषधे व इतर उपाययोजनांमुळे बाळ जगण्याचे प्रमाण सुधारले आहे. केवळ जगण्याचेच नव्हे; तर गुणवत्तापूर्ण विकास होण्याचेही प्रमाण वाढले आहे. .ज्या बाळाचा जन्म ३७ आठवड्यांच्या आत होतो, त्याला अकाली जन्मलेले बाळ असे म्हणतात; तसेच जन्मतः अडीच किलो वजनाच्या आतील बाळांना कमी वजनाचे बाळ, असे संबोधले जाते; परंतु सध्याच्या काळात गर्भारपणातील गुंतागुंतीमुळे काही बाळ अगदी २२ ते २३ आठवड्यांत जन्माला येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. काही बाळांचे वजनही साहजिकच अगदी ६०० ग्रॅमपासून एक किलोपर्यंत दिसून येत आहे..अशा वेळी या बाळांना नवजात कक्षाची व उच्च वैद्यकीय उपचारांची गरज पडते; कारण अकाली जन्म झाल्याने त्यांची फुप्फुसे विकसित झालेली नसतात. त्यामुळे त्यांना श्वास घेण्यासाठी ‘सीपॅप’, नवजात व्हेंटिलेटरची गरज पडते. त्याचबरोबर बाळांना ‘रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम’ (नवजात बाळांना होणारा फुप्फुसविकार) होऊ शकतो. त्यासाठी वैद्यकीय हस्तक्षेप गरजेचा असतो..याबाबत मेडिकव्हर हॉस्पिटलमधील नवजात शिशूतज्ज्ञ डॉ. राहुल गोसावी म्हणाले, ‘एनआयसीयूमध्ये इंडिया न्युबॉर्न ॲक्शन प्लॅन राबवल्या जातो आहे. दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी कमी वजनाची आणि अकाली बाळ जगण्याचे प्रमाण जे फार कमी होते, आता ते वाढले आहे. त्यासाठी सरकारी रुग्णालयांतही नवजात शिशू कक्ष निर्माण झाले आहेत.अकाली बाळ जन्माला येण्याची शक्यता असल्यास आईला स्टेरॉईड देण्यात येते. बाळाच्या क्षमता विकसित होण्यासाठी उपाय केले जात आहे. केवळ जगणे महत्त्वाचे नसून त्याचा सर्वांगीण विकास होत वाढ होणे (इंटॅक्ट सर्वायव्हल) तितकेच आवश्यक असते. त्यासाठी योग्यवेळी उपचार मिळत असल्याने ते आता शक्य झाले आहे..नवजात कक्षात त्यांना श्वसनासाठी लागणारी अत्याधुनिक प्रणाली सुधारली आहे. फुप्फुसाच्या विकासासाठी आणि श्वसन सुकर होण्यासाठी अत्याधुनिक औषधोपचार दिला जात आहे. त्यामुळे बाळाचा जगण्याचा व गुणवत्तापूर्ण वाढ होण्याचे प्रमाण तुलनेत वाढले आहे. या बाळांना केवळ वैद्यकीय उपचार नव्हे; तर योग्य प्रकारे दिले जाणारे पोषणदेखील महत्त्वाचे ठरत आहे.बहुतांश वेळा अकाली जन्मलेल्या बाळाच्या आईला लवकर दूध येत नाही. अशा बाळांना आईचे दूध तर अमृत असते. या बाळांना इतर आईंनी दान केलेले आणि निर्जंतूक करून मानवी दुग्धपेढीत साठवलेले (ह्यूमन मिल्क बँक) दूध दिले जाते; तसेच आईजवळ बाळाचे संगोपण अर्थात कांगारू मदर केअरमधून बालकांना दिलेले उपचार अधिक प्रभावी ठरत आहेत..नवजात कक्षात बाळाच्या वजनानुसार आहारतज्ज्ञांच्या मदतीने त्याला लागणारे पोषक घटक नियंत्रित स्वरूपात देण्यात येतात. त्यामुळे योग्य वाढ होण्यास व प्रतिकारशक्ती लवकर वाढण्यास मदत होते.आईचे वजन कमी असणे, रक्तदाब, संसर्ग, पोषण कमी झालेल्या गर्भवतींचे वेळीच निदान, अकाली जन्मणाऱ्या बाळांना अत्याधुनिक उपचार सहज शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध झाल्याने त्यांचे जगण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. असे मत घाटी रुग्णालयातील नवजात शिशूतज्ज्ञ डॉ. अमोल जोशी यांनी व्यक्त केले..सद्यःस्थितीजागतिक आरोग्य संघटना व ‘युनिसेफ’च्या संशोधनानुसार भारतात दरवर्षी ३० ते ३५ लाख शिशू अकाली जन्माला येतात.राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार भारतात अकाली जन्माला येणाऱ्या बाळांचे प्रमाण १३ टक्के आहे.जगात सर्वाधिक अकाली बाळ जन्माला येण्याचे प्रमाण भारतात (२० टक्के) आहे.वजनानुसार बाळांचे प्रकारआदर्श वजन - २.५ किलोकमी वजन - २.५ च्या आतील वजनअतिशय कमी वजनाचे बाळ - एक किलोच्या आतील.अकाली जन्माला येणारे बाळसर्वसाधारण बाळाचा कालावधी : ३७ ते ४० आठवडे३७ आठवड्यांच्या आत जन्मलेली बाळे : अकाली जन्म२ आठवड्यांच्या आतील : एक्स्ट्रेमली प्रीमॅच्युअर२८ आठवड्यांच्या आतील : प्रीमी (एक किलोच्या आत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.