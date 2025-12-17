छत्रपती संभाजीनगर

New Born Baby : अकाली जन्मलेले बाळ जगण्याचे वाढले प्रमाण

‘आयव्‍हीएफ’ प्रक्रिया आणि विवाहाचे वाढलेले वय, यामुळे कमी वजनाचे व पूर्ण दिवस भरण्‍याआधीच अकाली प्रसूतीद्वारे बाळ (प्रीमॅच्‍युअर) जन्मण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - गर्भावस्‍थेत आईला होणारा रक्‍तदाब, मधुमेह, संसर्ग त्‍याचबरोबर ‘आयव्‍हीएफ’ प्रक्रिया आणि विवाहाचे वाढलेले वय, यामुळे कमी वजनाचे व पूर्ण दिवस भरण्‍याआधीच अकाली प्रसूतीद्वारे बाळ (प्रीमॅच्‍युअर) जन्मण्याचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र, बदलते वैद्यकीय तंत्रज्ञान, औषधे व इतर उपाययोजनांमुळे बाळ जगण्‍याचे प्रमाण सुधारले आहे. केवळ जगण्‍याचेच नव्‍हे; तर गुणवत्तापूर्ण विकास होण्‍याचेही प्रमाण वाढले आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar

