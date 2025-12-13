छत्रपती संभाजीनगर

IndiGo Flight Services: इंडिगो देणार शीतकालीन सत्राच्या विमानांची सेवा; रविवारपासून मुंबई, बंगळूरसाठी पुन्हा उड्डाण

Chhatrapati Sambhajinagar Airport: इंडिगोची कोलमडलेली विमानसेवा पुन्हा पूर्ववत होत असून १ जानेवारीपासून शीतकालीन वेळापत्रक लागू होणार आहे. मुंबई व बंगळूर मार्गावरील सेवा पुन्हा सुरू झाल्याने छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : इंडिगोची देशभराची विमानसेवा कोलमडल्यानंतर कंपनी पुन्हा सेवा पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. इंडिगोने यंदासाठी शीतकालीन (थंडीच्या काळातील) विमानसेवांची घोषणा दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये केली होती.

