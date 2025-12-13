IndiGo Flight Services: इंडिगो देणार शीतकालीन सत्राच्या विमानांची सेवा; रविवारपासून मुंबई, बंगळूरसाठी पुन्हा उड्डाण

छत्रपती संभाजीनगर : इंडिगोची देशभराची विमानसेवा कोलमडल्यानंतर कंपनी पुन्हा सेवा पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. इंडिगोने यंदासाठी शीतकालीन (थंडीच्या काळातील) विमानसेवांची घोषणा दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये केली होती..ही घोषणा केल्यानंतर मात्र विमानसेवा कोलमडली. घोषणेनंतरच विमानांच्या नियमित सेवांना ब्रेक लागला होता. नोव्हेंबर महिन्यात पाच दिवस काही विमान सेवा रद्द करण्याची वेळ इंडिगोवर आली होती. डिसेंबरमध्ये इंडिगोच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड झाला..त्यामुळेही इंडिगोच्या विमानसेवेवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला. परिणामी देशभरातील अनेक सेवांना ब्रेक लागला. याचा एकूणच छत्रपती संभाजीनगरवर मोठा परिणाम झाला. आता १ जानेवारीपासून शीतकालीन सत्राची अंमलबजावणी होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले, त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे..स्थगित विमानसेवा पुन्हा सुरूइंडिगोचे रात्रीचे मुंबई-छत्रपती संभाजीनगर-मुंबई हे विमान १३ डिसेंबरपर्यंत रद्द झालेले आहे. हे विमान १४ डिसेंबरपासून पुन्हा सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. तर बंगळूर-छत्रपती संभाजीनगर-बंगळूर विमान मंगळवापासून (ता. सोळा) पुन्हा नेहमीप्रमाणे आठवड्यातून तीन दिवस उड्डाण घेणार आहे..Indigo Plane Service : बंगळूर, मुंबईची विमाने उद्यापासून आठवडाभर बंद; हैदराबादची दुपारची फेरी १५ ते ३१ पर्यंत स्थागित.इंडिगोकडून आठवड्यातील मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार या तीन दिवशी बंगळूरसाठी विमानसेवा सुरू आहे. ही विमानसेवा ९, ११ आणि १३ डिसेंबर रोजी रद्द करण्यात आली होती. इंडिगोचे रात्रीचे मुंबई-छत्रपती संभाजीनगर-मुंबई या विमान ९ ते १३ डिसेंबर दरम्यान रद्द करण्यात आले. या विमानाची १४ डिसेंबरपासून बुकिंग सुरू होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.