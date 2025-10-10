छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinager: 'तू माझ्या नवऱ्याला इन्स्टाग्रामवर फॉलो का केलं' असं म्हणत तीन महिलांकडून एकीला बेदम मारहाण

Three Women Assault Victim Outside Her Home: पतीला इन्स्टाग्रामवर फॉलो केल्याने तीन महिलांनी एकीला तिच्या घरासमोरच मारहाण केल्याची घटना बुधवारी आंबेडकरनगरात घडली. किरण प्रदीप साळवे, रोहिणी मुदगळ आणि लक्ष्मी सचिन साळवे अशी मारहाण करणाऱ्या महिलांची नावे आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : पतीला इन्स्टाग्रामवर फॉलो केल्याने तीन महिलांनी एकीला तिच्या घरासमोरच मारहाण केल्याची घटना बुधवारी (ता. आठ) आंबेडकरनगरात घडली.

