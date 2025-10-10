Chh. Sambhajinager: 'तू माझ्या नवऱ्याला इन्स्टाग्रामवर फॉलो का केलं' असं म्हणत तीन महिलांकडून एकीला बेदम मारहाण

छत्रपती संभाजीनगर : पतीला इन्स्टाग्रामवर फॉलो केल्याने तीन महिलांनी एकीला तिच्या घरासमोरच मारहाण केल्याची घटना बुधवारी (ता. आठ) आंबेडकरनगरात घडली. .किरण प्रदीप साळवे, रोहिणी मुदगळ आणि लक्ष्मी सचिन साळवे अशी मारहाण करणाऱ्या महिलांची नावे आहेत. प्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला..पीडित महिलेने दिलेल्या तक्रारीचा आशय असा ः त्यांचे पती मजुरी करून कुटुंबाची उपजीविका चालवतात. घरी असताना शेजारी राहणाऱ्या किरण प्रदीप साळवे, तिची नणंद रोहिणी मुदगळ आणि लक्ष्मी सचिन साळवे या तिघी त्यांच्या घरासमोर आल्या..त्यावेळी किरण हिने ‘तू माझा नवरा प्रदीपला इन्स्टाग्रामवर फॉलो का केले?’ असा सवाल केला. त्यावर महिलेने यांनी ‘फॉलो केले नाही, उलट त्यानेच मला फॉलो केले’, असे सांगितले..Nagpur Crime: अकरा वर्षीय मुलाची अपहरण करून हत्या; खापरखेडा जवळील चनकापूर हादरले, तिघांना अटक.यावरून तिघींनी तिच्याशी वाद घालत, मारहाण केली. रोहिणीने खाली पडलेला दगड उचलून डोक्यात घातला. प्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.