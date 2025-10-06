High Court: एमपीडीए बेकायदेशीर वापरप्रकरणी ताशेरे

छत्रपती संभाजीनगर : एमपीडीए कायद्याचा बेकायदेशीर वापर केल्याप्रकरणी शासनावर ताशेरे ओढताना जळगावमधील याचिकाकर्त्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलासा दिला आहे..न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या पीठाने याचिकाकर्त्यावरील एमपीडीए रद्द करण्याचे आदेश दिले. याबरोबरच खंडपीठाने राज्य शासनाने याचिकाकर्त्यास दोन लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच, ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे..याचिकाकर्ता दीक्षांत ऊर्फ दादू देवीदास सपकाळे यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, सपकाळे हा जुलै २०२४ पासून न्यायालयीन ताब्यात होता. त्याचदरम्यान त्याच्याविरोधात १८ जुलै २०२४ला एमपीडीए आदेश जारी केला. पण, तो १० महिने म्हणजे २३ मेपर्यंत सादरच करता आला नाही..Jalgaon News : जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या वेतनातून वसूल होणार रक्कम; एमपीडीए कारवाईतील त्रुटी जळगाव प्रशासनाला पडल्या महागात.संबंधित आदेश सादर झाला. तेव्हा सपकाळे हा जामीन मिळून तो ताब्यातून बाहेर पडत होता. यामुळे सपकाळने याने ॲड. हर्षल रणधीर आणि ॲड. गौतम जाधव यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात रीट याचिका दाखल केली. .खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की तरुणाशी निगडीत नसलेल्या गुन्ह्याचा चुकीचा आधार घेणे म्हणजे दंडाधिकाऱ्यांचे योग्य विचार न करणे होय. पीडित जो मराठी माध्यमात शिकलेला आहे, त्याला न्यायालयीन ताब्याचे आदेश इंग्रजी भाषेत देण्यात आले. त्याला संबंधित कागदपत्रांचे मराठी भाषांतर देण्यात आले नव्हते. सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडल्याचा पुरेसा पुरावा नसल्याचे निरीक्षण मांडून खंडपीठाने वरील प्रमाणे आदेश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.