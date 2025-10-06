छत्रपती संभाजीनगर

High Court: एमपीडीए बेकायदेशीर वापरप्रकरणी ताशेरे

MPDA Order: एमपीडीए कायद्याचा बेकायदेशीर वापर केल्याप्रकरणी शासनावर ताशेरे ओढताना जळगावमधील याचिकाकर्त्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलासा दिला आहे.
High Court

High Court

