Jalna Temperature : जून सुरू झाला तरी सूर्य आग ओकतोय! मॉन्सून लांबल्याने 'या' तारखेपर्यंत जालना तापणार; कृषी विज्ञान केंद्राचा मोठा अंदाज

जालना : जून महिन्यातही तापमानाचा पारा कमी होण्यास तयार नाही. मॉन्सून यंदा उशिरा दाखल होत असल्याने अजून किमान दहा जूनपर्यंत तापमानाचा पारा कमी होणार (Jalna temperature today update) नाही, असे खपुरडी येथील कृषी विज्ञान केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, गुरुवारी (ता. चार) शहराचे तापमान ३९.६० अंश सेल्सिअस असल्याची नोंद होती..एप्रिल महिन्यापासून जालना शहरासह जिल्ह्यात तापमाचा पारा चाळिशी पार गेला आहे. यंदा सर्वाधिक तापमान ४३.६० अंश सेल्सिअसपर्यंत गेल्याची नोंद झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात जालनेकरांचे उकाड्याने हाल झाले. त्यामुळे जून महिन्याच्या सुरवातीला वातावरणात बदल होऊन तापमानाचा पारा खाली येईल, अशी सर्वांना आशा होती. मात्र, मॉन्सून उशिरा दाखल होणार असल्याने जून महिना सुरू झाल्यानंतर मागील चार दिवसांपासून तापमानाच पारा चाळिशी पार आहे..Ahilyadevi Holkar Scheme : अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना! 'या' तारखेला जाहीर होणार कर्जमाफीची लाभार्थी यादी; तब्बल पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांना फायदा.गुरुवारी शहराचे कमाल तापमान ३९.६० अंश सेल्सिअस, तर किमान २८.९० अंश सेल्सिअस असल्याची नोंद खरपुडी येथील कृषी विज्ञान केंद्र येथे झाली. दरम्यान, मॉन्सून उशिरा दाखल होत असल्याने दहा जूननंतर तापमानात घट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यानंतर उष्णतेची तीव्रता कमी होऊन जालनेकरांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो..मॉन्सून यंदा उशिरा दाखल होत आहे. त्यामुळे वातावरणातील बदलही अद्याप झालेला नाही. पुढील सहा दिवस अवकाळी पावसाची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे दहा जूनपर्यंत तापमान कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर तापमानात घट होईल.-पंडित वासरे, कृषी अभियंता, कृषी विज्ञान केंद्र, खरपुडी, ता. जालना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.