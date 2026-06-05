छत्रपती संभाजीनगर

Jalna Temperature : जून सुरू झाला तरी सूर्य आग ओकतोय! मॉन्सून लांबल्याने 'या' तारखेपर्यंत जालना तापणार; कृषी विज्ञान केंद्राचा मोठा अंदाज

Why Is Jalna Experiencing High Temperatures in June? मॉन्सून उशिरा दाखल होत असल्याने जालना जिल्ह्यात जून महिन्यातही उष्णतेची तीव्रता कायम आहे. तापमान ४० अंशांच्या जवळ आहे.
Jalna heatwave and delayed monsoon update

Jalna heatwave and delayed monsoon update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जालना : जून महिन्यातही तापमानाचा पारा कमी होण्यास तयार नाही. मॉन्सून यंदा उशिरा दाखल होत असल्याने अजून किमान दहा जूनपर्यंत तापमानाचा पारा कमी होणार (Jalna temperature today update) नाही, असे खपुरडी येथील कृषी विज्ञान केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, गुरुवारी (ता. चार) शहराचे तापमान ३९.६० अंश सेल्सिअस असल्याची नोंद होती.

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