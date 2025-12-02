छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: “क्लास चांगला चालतो, पैसे दे!” खंडणीसाठी शिक्षकावर हल्ला अन्...

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जय भवानीनगर : खंडणीसाठी पाच जणांच्या टोळक्याने वर्गात घुसून खासगी शिकवणी चालविणाऱ्या शिक्षकावर चाकूहल्ला केला. ही घटना शनिवारी (ता.२९) सायंकाळी जय भवानीनगर येथे घडली.

