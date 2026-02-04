Parbhani Accident: पत्रकारासह दोघांचा कार अपघातात मृत्यू; जिंतूर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर भीषण घटना, दोन जण गंभीर जखमी!

चारठाणा (जि. परभणी): कार अपघातात परभणीतील ज्येष्ठ पत्रकार नितीन धूत, जिंतूर येथील सहायक निबंधक कार्यालयातील संजय अब्दागिरे यांचा मृत्यू झाला तर दोन जण गंभीर जखमी झाला. जिंतूर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील येथून जवळच असलेल्या गणेशपूरजवळ सोमवारी (ता. २) मध्यरात्रीनंतर ही दुर्घटना घडली..नितीन धूत, वकील मनोज तोष्णीवाल, संजय अब्दागिरे व अन्य एक कारने (एमएच २२, एडब्ल्यू ५११५) छत्रपती संभाजीनगरहून परभणीकडे येत होते. त्यावेळी गणेशपूरजवळ त्यांची व समोरून येणाऱ्या कारची (एमएच १४ एफएस ०८९७) धडक झाली. .त्यात नितीन धूत यांचा जागीच मृत्यू झाला. संजय अब्दागिरे, मनोज कन्हैयालाल तोष्णीवाल गंभीर जखमी झाले. त्यांना जिंतूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान अब्दागिरे यांचा मृत्यू झाला. जखमी तोष्णीवाल, व्यापारी विजय ताडकळसकर यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.