‘जेएसडब्ल्यू’च्या ईव्ही प्रकल्पासाठी ‘सिमेन्स’चे डिजिटल तंत्रज्ञान
पुण्यातील संशोधन केंद्र आणि संभाजीनगरचा उत्पादन प्रकल्प जोडणार
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर, ता. ५ : जेएसडब्ल्यू ग्रीनटेक लिमिटेडने व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकासासाठी एकात्मिक डिजिटल व्यवस्था उभारण्याच्या उद्देशाने ‘सिमेन्स ॲक्सिलरेटर’ सॉफ्टवेअरची निवड केली आहे. पुण्यातील संशोधन व विकास केंद्र आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील अत्याधुनिक नवीन वाहननिर्मिती प्रकल्पाच्या माध्यमातून ‘ॲम्पस्टार’ ब्रँडअंतर्गत इलेक्ट्रिक बस, ट्रक आणि शाश्वत वाहतुकीसाठीची इतर वाहने विकसित करण्याच्या कंपनीच्या प्रयत्नांना या उपक्रमामुळे मदत होईल, असे सिमेन्सने मंगळवारी (ता. तीन) जाहीर केले.
या उपक्रमात सिमेन्सचे ‘टीमसेंटर’ आणि ‘मेंडिक्स’ हे सॉफ्टवेअर वापरले जाणार आहे. वाहनांची अभियांत्रिकी रचना, सुट्या भागांची यादी, उत्पादन नियोजन आणि अभियांत्रिकीतील बदलांची माहिती एकाच प्रणालीत व्यवस्थापित करता येईल. कंपनीच्या उत्पादन विकास विभागांसोबतच पुरवठादारांनाही डिजिटल माध्यमातून जोडले जाणार आहे. कंपनीच्या उद्यम संसाधन नियोजन प्रणालीशीही या सॉफ्टवेअरची जोडणी होईल. या व्यवस्थेमुळे पुण्यातील संशोधन केंद्र आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील उत्पादन प्रकल्पातील माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होईल. अभियांत्रिकीतील समन्वय, उत्पादनाची गुणवत्ता आणि कामाचा वेग वाढविण्यासह नव्या वाहनांच्या विकासासाठी लागणारा कालावधी कमी करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. याविषयी, जेएसडब्ल्यू ग्रीनटेकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित मित्तल म्हणाले, व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भविष्यात संपूर्ण मूल्यसाखळीत तंत्रज्ञानाचा किती प्रभावीपणे वापर केला जातो, याला महत्त्व असेल. सुरवातीपासूनच डिजिटल पद्धतीने जोडलेली कंपनी उभारून जेएसडब्ल्यू ग्रीनटेक ‘ॲम्पस्टार’ ब्रँडअंतर्गत अधिक स्मार्ट, कार्यक्षम आणि विस्तारक्षम इलेक्ट्रिक वाहननिर्मितीचा पाया तयार करीत आहे. सिमेन्ससोबतची उत्पादनाच्या संकल्पनेपासून ते रचना, विकास, निर्मिती आणि देखभालीपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे एकात्मिक व्यवस्थापन (पीएलएम) भागीदारी कामकाजाची कार्यक्षमता वाढवेल आणि पुढील पिढीतील इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनांच्या विकासाला गती देईल. तर, सिमेन्स डिजिटल इंडस्ट्रीज सॉफ्टवेअरचे भारतातील उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मॅथ्यू थॉमस यांनी या प्रणालीमुळे कंपनीला व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकासासाठी एकात्मिक डिजिटल व्यवस्था उभारता येईल, असे म्हटले आहे.
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इलेक्ट्रिक बस, ट्रकची निर्मिती होणार
२०२४ मध्ये स्थापन झालेली जेएसडब्ल्यू ग्रीनटेक ही समूहाची व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी आहे. बिडकीन येथे सुमारे ९० एकर क्षेत्रावर कंपनीचा नवीन वाहननिर्मिती प्रकल्प उभारला जात आहे. पुण्यातील संशोधन व विकास केंद्राच्या मदतीने भारतीय वाहतूक परिस्थितीला अनुरूप इलेक्ट्रिक बस आणि ट्रक विकसित करण्याचे कंपनीचे नियोजन आहे. सिमेन्सच्या सॉफ्टवेअर अंमलबजावणीचा खर्च आणि उत्पादन सुरू होण्याची तारीख मात्र जाहीर करण्यात आलेली नाही.