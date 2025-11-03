छत्रपती संभाजीनगर

KYC Problem: केवायसी करायला, डोंगरावर चला! मोबाइल नेटवर्क शोधण्यासाठी कळंकीतील नागरिकांची धावपळ

Villagers Climb Hills to Complete KYC Formalities: रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जॉब कार्ड केवायसी करण्याची अंतिम तारीख जवळ आली आहे. पण, तालुक्यातील कळंकी गावातील नागरिकांना केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अक्षरशः कसरत करावी लागत आहे.
कन्नड : रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जॉब कार्ड केवायसी करण्याची अंतिम तारीख जवळ आली आहे. पण, तालुक्यातील कळंकी गावातील नागरिकांना केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अक्षरशः कसरत करावी लागत आहे.

