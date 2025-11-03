KYC Problem: केवायसी करायला, डोंगरावर चला! मोबाइल नेटवर्क शोधण्यासाठी कळंकीतील नागरिकांची धावपळ

कन्नड : रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जॉब कार्ड केवायसी करण्याची अंतिम तारीख जवळ आली आहे. पण, तालुक्यातील कळंकी गावातील नागरिकांना केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अक्षरशः कसरत करावी लागत आहे..गावात मोबाइल नेटवर्कच नसल्याने दोन ते तीन किलोमीटर जंगल परिसरात, डोंगरावर जावे लागत आहे. कळंकी हे गाव डोंगराच्या मध्यभागी खाली वसलेले असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे कोणत्याही मोबाइल कंपनीचे स्थिर नेटवर्क नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांना शासकीय योजना, ऑनलाइन व्यवहार, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण अशा सर्वच बाबतीत मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..लाडकी बहीण’, ‘आधार ओटीपी’ किंवा शासकीय केवायसी प्रक्रिया असो सर्वत्र एकच अडथळा म्हणजे नेटवर्कचा अभाव. गावातील नागरिकांना प्रत्येक छोट्या कामासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी धाव घ्यावी लागत आहे. बीएसएनएलची स्थिती ‘तीन तेरा’ झाली असून, इतर कंपन्यांची सेवा देखील पूर्णपणे ठप्प आहे..मी दीड महिन्यापूर्वी कळंकी ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतला आहे. मला याबाबत फार काही माहिती नाही. पण निश्चित याबाबत माहिती घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कंपनीच्या वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार करून हा विषय सोडविण्याचा प्रयत्न करू.- सतीश गुडमवार, ग्रामविकास अधिकारी, कळंकी‘डिजिटल इंडिया’ म्हटले की मोबाइलवर सर्व काम व्हावे, अशी अपेक्षा असते. पण, आम्ही अजूनही जंगलात नेटवर्क शोधतो आहोत. कळंकी गावात तातडीने मोबाइल टॉवर उभारून नेटवर्क सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.- हरिश थोरात,नागरिक, कळंकी.Ladki Bahin Yojana: ई-केवायसीसाठी ‘लाडक्या बहिणीं’ची पायपीट; सर्व्हरचा खोडा ठरतोय मोठा अडसर फाॅर्म भरण्यासाठी रात्रभर जागरण.यासंदर्भात ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांनी अनेकवेळा बीएसएनएल कंपनीला अनेक निवेदने दिली. दहा ते बारा पत्रव्यवहार देखील केले. परंतु अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. कंपनीने या टॉवरसाठी जनरेटर व बॅटरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास नेटवर्कचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल.- विजयाबाई गुंजेकर,सरपंच, कळंकी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.