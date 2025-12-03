Fake IAS Kalpana Case: कल्पना भागवतने चक्क माजी कुलगुरूंनाही फसवले

छत्रपती संभाजीनगर : बोगस आयएएस कल्पना भागवत प्रकरणात मंगळवारी (ता. दोन) पोलिसांनी नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. एस.एन. पठाण यांची चौकशी केली आणि जबाब नोंदवला. यात कल्पनाने काही पैसे घेत त्यांनादेखील फसवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले..बोगस आयएएस कल्पनाचे एकेक कारनामे समोर येत आहेत. अफगाणिस्तानातील प्रियकर अशरफ खिल याच्या पाकिस्तानातील भावाला हवाल्यामार्फत पैसे पाठवणे, भानुशाली याचा १९ कोटींचा धनादेशही बनावट असल्याचे समोर आले..दरम्यान, पठाण यांनी कल्पनाला आयएएस असे संबोधत सामाजिक व धार्मिक कार्य चांगल्या पद्धतीने केले, असा मजकूर लिहिलेले प्रमाणपत्र दिले होते. या अनुषंगाने पोलिसांनी पठाण यांचा जबाब नोंदवला. यात ओळखीनंतर तिने त्यांच्याकडूनच काही पैसे घेत चक्क पठाण यांनाच फसवल्याचा कारनामा समोर आला..Fake IAS Kalpana Case: म्हणे, ‘मीच उसने दिलेले पैसे परत केले’; बोगस आयएएस कल्पनाचा खात्यातील ३२ लाखांसंबंधी दावा.चौकशीत या बाबी आल्या समोरएका कार्यक्रमात भेट झाली, तेथेच कल्पनाशी त्यांचा परिचय झाला.यात तिनेच आपण आयएएस असल्याचे त्यांना सांगितले.पठाण यांचादेखील त्यावर विश्वास बसला.हा विश्वास बसल्यानंतरच पठाणांनी तिला प्रशस्तिपत्र देत गौरविले. आपली ओळख आयएएस सांगितल्याने या प्रशस्तिपत्रात तसा उल्लेख.या ओळखीतून तिनेच पठाण यांच्याकडून उकळली काही रक्कम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.