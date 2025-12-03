छत्रपती संभाजीनगर

Fake IAS Kalpana Case: कल्पना भागवतने चक्क माजी कुलगुरूंनाही फसवले

How the Fake IAS Scam Unfolded: बोगस आयएएस कल्पना भागवतने माजी कुलगुरू डॉ. एस. एन. पठाण यांनाही फसविल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. पोलिस चौकशीत पैशांची उकळी, खोटी आयएएस ओळख आणि बनावट हवालामार्फत व्यवहार समोर आले.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : बोगस आयएएस कल्पना भागवत प्रकरणात मंगळवारी (ता. दोन) पोलिसांनी नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. एस.एन. पठाण यांची चौकशी केली आणि जबाब नोंदवला. यात कल्पनाने काही पैसे घेत त्यांनादेखील फसवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

