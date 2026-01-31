Chhatrapati Sambhajinagar News : खाकीनं शोधली चिमणी पाखरं! घरच्यांवर रुसून, रागावून निघून गेली होती घर सोडून

ताणतणाव, वाढत्या जबाबदाऱ्यांमुळे सध्या मोठ्यांचा संयम सुटत चाललाय आणि सोशल मीडिया, टीव्ही, मोबाइलमुळे लहानग्यांची सहनशीलता कमी होत चाललीय. यामुळे मुले घर सोडून जात असल्याच्या घटना घडू लागल्या आहेत. कौटुंबीक वादातून पैठण तालुक्यातील दोन अल्पवयीन मुली थेट मध्यप्रदेशात निघून गेल्या. गंगापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून दोन मुले आई-वडिलांमधील सततच्या वादाला कंटाळून अहिल्यानगर, मुंबईला निघून गेले, तर तिसऱ्या घटनेत, फक्त पालक रागावल्याच्या कारणातून अल्पवयीन मुलगी चक्क नाशिकला वसतिगृहात जाऊन राहिली..या चिमण्या पाखरांना शोध शोध शोधून पालक हवालदिल झाले आणि शेवटी पोलिसांत गेले. पोलिसांनीही आपला ‘खाक्या’ बाजूला ठेऊन ‘खाकी’चे कर्तव्य परिपूर्ण निभावले. पालक येताच ग्रामीण आणि शहर पोलिसांनी तातडीने सूत्रे हलविली आणि शोधमोहिमा राबवून या सर्वांना त्यांच्या घरी सुखरूप परत आणले..छत्रपती संभाजीनगर - आई-वडिलांमध्ये सतत वाद होत असल्याने कौटुंबिक वातावरण अस्थिर होते. यामुळे गंगापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून १२ जानेवारीला १३ आणि १६ वर्षे अशी वयाची मुले निघून गेली होती. ग्रामीण पोलिसांनी त्यांचा शोध घेऊन ‘ऑपरेशन मुस्कान’अंतर्गत एकाची अहिल्यानगर आणि दुसऱ्याची मुंबईतून सुखरूप सुटका केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..गंगापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावातून दोन अल्पवयीन मुले शाळेत जातो असे सांगून १२ जानेवारीला घरातून निघून गेली होती. मात्र, ती घरी परतलीच नाही. यामुळे मुलांचे आजोबा आणि नातेवाइकांनी परिसरात मोठ्या प्रमाणात शोध घेतला. परंतु, मुले सापडली नाहीत. याप्रकरणी आजोबांच्या तक्रारीवरून गंगापूर पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा नोंद झाला होता.ग्रामीण पोलिस दलामार्फत ‘ऑपरेशन मुस्कान-१४’ ही हरविलेल्या तसेच पळवून नेण्यात आलेल्या बालकांच्या व व्यक्तींच्या शोधासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येते. याअंतर्गत मिशन सुरू केले. याचा समांतर तपास अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक शाखा पथकाकडून करण्यात येत होता..सहायक पोलिस निरीक्षक सरला गाडेकर यांना यातील १३ वर्षीय मुलगा हा अहिल्यानगर येथे असल्याचे समजले. पथकाने तत्काळ अहिल्यानगर जिल्ह्यातील दहिगाव येथे जाऊन त्या मुलाला सुरक्षितपणे ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे विचारपूस केल्यानंतर त्याने त्याचा मोठा भाऊ मुंबईत असल्याचे त्याने सांगितले.यावरून पथकाने मुंबईतील मच्छी बंदर, कुलाबा येथून दुसरा १६ वर्षीय मुलगाही शोधला. आई-वडिलांमध्ये सतत वाद होत असल्याने कौटुंबिक वातावरण अस्थिर होते. या त्रासाला कंटाळून घर सोडून गेल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी पोलिस ठाणे गंगापूर यांच्या स्वाधीन या मुलांना करण्यात आले..ही कामगिरी पोलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक स्वप्निल नरवडे, विनोद भालेराव, उपनिरीक्षक औदंबर म्हस्के (गंगापूर), पोलिस अंमलदार दिलीप साळवे, कपिल बनकर, इर्शाद पठाण, सपना चरांडे, मनीषा साळवे, भाग्यश्री चव्हाण यांनी केली..दोन बेपत्ता मुलींना आणले मध्य प्रदेशातूनपैठण - कौटुंबिक वादातून घर सोडून गेलेल्या पैठण येथील दोन अल्पवयीन मुलींना मध्य प्रदेशातील हरदा आणि खंडवा जिल्ह्यातून शोधून काढण्यात पोलिसांना यश आले आहे. ‘ऑपरेशन मुस्कान-१४’ अंतर्गत राबविलेल्या या मोहिमेमुळे २१ दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या मुली अखेर सुरक्षितपणे घरी परतल्या आहेत..शहगड रोड परिसरातील १५ व १६ वर्षीय दोन मुली ९ जानेवारीला बेपत्ता झाल्या होत्या. याप्रकरणी पैठण पोलिसांत अपहरणाचा गुन्हा नोंद झाला होता. तपासादरम्यान पोलिस उपनिरीक्षक संभाजी खाडे यांना मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांचे पथक मध्य प्रदेशात रवाना झाले. तेथील हरदा व खांडवा जिल्ह्यातील खालवा परिसरातून दोन्ही मुलींना ताब्यात घेण्यात आले.लग्नाच्या वादाला कंटाळून घर सोडल्याची कबुली मुलींनी दिली असून, बालकल्याण समितीच्या आदेशानुसार त्यांना त्यांच्या आईच्या ताब्यात देण्यात आले. पोलिस निरीक्षक महादेव गोमारे, पीएसआय संभाजी खाडे, विलास सुखदान व कोमल कोतकर यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.