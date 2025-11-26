Chh. Sambhajinagar: विद्यार्थ्यांच्या जेवणात आढळली पाल; किलेअर्कच्या वसतिगृहातील घटना

छत्रपती संभाजीनगर : किलेअर्क येथील समाज कल्याण विभागाच्या एक हजार मुलांच्या वसतिगृहात युनिट क्रमांक एकच्या भोजनात मंगळवारी (ता. २५) सायंकाळी पाल आढळली. यानंतर काही विद्यार्थ्यांना मळमळ, उलटीचा त्रास होऊ लागला. त्यांना घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, इतर विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहासमोर ठिय्या देत रोष व्यक्त केला..याबाबत घाटीत दाखल विद्यार्थी रोहन उपरवत याने सांगितले, ‘‘सायंकाळी साडेसातला जेवण करताना गवारीच्या शेंगांच्या भाजीमध्ये पाल आढळली. मुलांनी एकच आरडाओरडा केला. काहीजणांना मळमळ आणि उलटीचा त्रास होऊ लागल्याने आम्हाला मेस चालकाने घाटीत दाखल केले..Kolhapur Politics : “अब तुम्हारी खैर नहीं”, हसन मुश्रीफांचा कोणाला इशारा; संजय मंडलिकांच्या पॅनेलवर काय म्हणाले....’’ नंतर सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले ठिय्या आंदोलन रात्री साडेअकरापर्यंत सुरू होते. समाज कल्याण सहायक आयुक्त आर.एम. शिंदे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. विद्यार्थ्यांनी असुविधांचा पाढा वाचला..मेस चालक योगिराज गोरशेटे यांनी चूक मान्य करीत माफी मागितली; तसेच पुन्हा असा प्रकार होणार नाही, अशी ग्वाही दिली. मात्र, त्यानंतरही विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम राहिले. यावेळी सहायक आयुक्त शिंदे यांनी बुधवारी सकाळी संविधान दिनाच्या कार्यक्रमानंतर या सगळ्या प्रकारावर निर्णय घेतला जाईल, असे ‘सकाळ’ला सांगितले..यांच्यावर उपचारआदर्श जाधव, यशपाल कांबळे, लक्ष्मण काकडे, रोहन उपरवत, दिनेश वाहुळे, राज शेळके, प्रतीक राऊत, राज पवार, निखिल थोरात, हनुमान वाघडरकर, धम्मपाल पोटभरे, तुषार भालेराव, महेश मिसाळ, सौरभ गवई, वैभव जाधव या विद्यार्थ्यांवर घाटीतील अपघात विभागात उपचार करण्यात आले..Kolhapur Politics : मुश्रीफांची सून बिनविरोध झाल्यानंतर मंडलिक अॅक्शनमोडवर सगळ्या उमेदवारांना केलं गायब, कागलचं राजकारण वेगळ्या वळणावर.विद्यार्थी म्हणाले...जेवण न देता मेससाठी पैसे द्या.लिफ्ट सुरू नाही, सहाव्या मजल्यापर्यंत पाणी न्यावे लागते.वॉर्डन लक्ष देत नाही, सकाळी सहा ते सात एकच तास पाणी मिळते.खेळाची सुविधा नाही, पाण्याचे फिल्टर नाही.फळे, अंडी यात गुणवत्ता नसते. मेसमध्ये स्वच्छता नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.