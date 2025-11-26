छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: विद्यार्थ्यांच्या जेवणात आढळली पाल; किलेअर्कच्या वसतिगृहातील घटना

Hostel Food Issue: किलेअर्क वसतिगृहात विद्यार्थ्यांच्या जेवणात पाल आढळल्याने आंदोलन पेटले. मळमळ-उलटीचा त्रास झालेल्या विद्यार्थ्यांना घाटीत दाखल करण्यात आले. सहायक आयुक्तांनी भेट देऊन चौकशीची ग्वाही दिली असून निर्णय संविधान दिनानंतर होणार आहे.
Chh. Sambhajinagar

Chh. Sambhajinagar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : किलेअर्क येथील समाज कल्याण विभागाच्या एक हजार मुलांच्या वसतिगृहात युनिट क्रमांक एकच्या भोजनात मंगळवारी (ता. २५) सायंकाळी पाल आढळली. यानंतर काही विद्यार्थ्यांना मळमळ, उलटीचा त्रास होऊ लागला. त्यांना घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, इतर विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहासमोर ठिय्या देत रोष व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Ghati Hospital
student
Visit
health
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com