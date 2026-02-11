Edible Oil Rate : खाद्यतेलाच्या दरात २० टक्क्यांनी वाढ; खिशाला चटका

छत्रपती संभाजीनगर - गेल्या काही दिवसांत खाद्यतेलांच्या किमतींमध्ये सरासरी २० टक्के वाढ झाली. दीर्घकाळ स्थिर असलेले खाद्यतेलाचे दर अचानक वाढल्याने सर्वसामान्यांचे किचन बजेट कोलमडले. बाजारात शेंगदाणा तेलाचा दर थेट २०० रुपये लिटरपर्यंत पोचला. जानेवारीत त्यासाठी १७५ रुपये मोजावे लागत होते..सण-उत्सवांचा काळ नसतानाही झालेली ही दरवाढ सर्वसामान्यांच्या खिशाला चांगलाच चटका देणारी ठरत आहे. शेंगदाणा तेलाच्या दरात सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली असून, इतर खाद्यतेलांचे दरही लक्षणीयरीत्या वाढले. पुढील एक-दोन महिन्यांत नवीन आवक वाढली नाही तर तेलाचे दर आणखी ५ ते १० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात दिलासा मिळाल्यास दर स्थिर होऊ शकतात..इतरही वस्तूंची दरवाढसोयाबीन तेलासह शेंगदाणा, साखर तसेच मसाल्याच्या काही पदार्थांच्या किमतीतही काहीशी वाढ झाली. त्यामुळे फोडणी महाग झाली आहे. किचन बजेटमध्ये वाढ झाली आहे. शेंगदाण्याचे भावही मागील काही दिवसांत वाढले आहेत..नेमके कारण काय?अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, शेंगदाण्याचे उत्पादन घटले. त्यातच सोयाबीनच्या हमीभावात वाढ झाली. खाद्यतेलावर २० टक्के आयात शुल्क लागू झाले. डॉलर मजबूत झाला आणि रुपया घसरला. वाढलेला आयात खर्च आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरता ही दरवाढीची प्रमुख कारणे मानली जात आहेत..सण-लग्नसराई जवळ येताच तेलाच्या मागणीत वाढ होते. हा दरवर्षीचा अनुभव आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी खाद्यतेलाचे दर स्थिर असताना अचानक काही खाद्यतेलाचे भाव १५ ते २० रुपयांनी वाढले. सध्याचे दर जास्त काळ टिकणार नाहीत; लवकरच ते कमी होतील.- कचरू वेळंजकर, जिल्हाध्यक्ष, अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघ, छत्रपती संभाजीनगर.असा आहे फरक (दर एक लिटर)तेल प्रकार - जानेवारी फेब्रुवारीशेंगदाणा - १७५ - २००सोयाबीन - १३५ - १५०करडई - ३०० - ३००सूर्यफूल - १५० - १७५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.