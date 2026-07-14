छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: क्रांती चौकात वाहतूक पोलिसांचा 'वसुली'चा कथित व्हिडिओ व्हायरल; चौकशी सुरू, कर्मचाऱ्याला मुख्यालयात अटॅच

Viral Video Sparks Controversy at Kranti Chowk: वाहनचालकांकडून पैसे स्वीकारल्याचा कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, संबंधित कर्मचाऱ्याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: वाहतूक नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी पोलिसांनी ‘वसुली’ केल्याचे कथित दोन व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. हा प्रकार क्रांती चौकातील असून, या व्हीडीओची चौकशी केली जाणार आहे.

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