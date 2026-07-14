Chhatrapati Sambhajinagar: क्रांती चौकात वाहतूक पोलिसांचा 'वसुली'चा कथित व्हिडिओ व्हायरल; चौकशी सुरू, कर्मचाऱ्याला मुख्यालयात अटॅच

छत्रपती संभाजीनगर: वाहतूक नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी पोलिसांनी ‘वसुली’ केल्याचे कथित दोन व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. हा प्रकार क्रांती चौकातील असून, या व्हीडीओची चौकशी केली जाणार आहे. .नियमभंग करणाऱ्या वाहनांची पोलिसांकडून दररोज विशेष तपासणी केली जात आहे. अशाच प्रकारे वर्दळीच्या क्रांती चौक सिग्नलवर वाहतूक पोलिस नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांना अडवित होता..FIFA World Cup 2026: फ्रान्सच्या भक्कम बचावाला भेदण्यासाठी स्पेनला काय करावे लागेल? ऑलिव्हर काह्न यांनी सांगितला प्लॅन.सुमारे २० आणि ३२ सेकंदांच्या कथित दोन व्हिडिओंमध्ये वाहतूक पोलिस कर्मचारी वाहनचालकांकडून पैसे स्वीकारत असल्याचे दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे..त्यानंतर दंडात्मक कारवाई न करता त्यांना पुढे जाण्याची परवानगी दिल्याचे देखील व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहे. संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. .US Iran Conflict : मध्यपूर्वेत युद्धसदृश्य स्थिती ! अमेरिकेचा तिसऱ्या दिवशी इराणवर हल्ला, जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम."पैसे घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा कसुरी अहवाल पाठवला असून, त्याला हेडकॉर्टरला अटॅच केले करण्यात आले आहे. त्याची संपूर्ण चौकशी करून पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे."— सुभाष भुजंग, सहायक आयुक्त वाहतूक शाखा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.