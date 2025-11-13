छत्रपती संभाजीनगर
Kunbi Certificate: सप्टेंबरच्या जीआरनंतर २८ जणांना प्रमाणपत्रे; मराठवाड्यात आजवर अडीच लाख मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप
District-wise progress: Parbhani leads with 353 applications: हैदराबाद गॅझेटियर लागू झाल्यानंतर मराठवाड्यातील २८ जणांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले. आतापर्यंत २ लाख ५६ हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला होता. या जीआरनंतर मराठवाड्यात २८ जणांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्याची माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयातर्फे देण्यात आली.