छत्रपती संभाजीनगर
Samruddhi Expressway: ‘समृद्धी’ केवळ वेगात; सुविधेत मात्र दरिद्री, प्रवाशांना सापडेना दूरदूरपर्यंत वॉशरूम, महिलांची कुचंबणा
Women Travel Issues: समृद्धी महामार्गावर वेगवान वाहनांमुळे थांबणे अवघड ठरते. मात्र, दूरदूरपर्यंत शौचालय नसल्याने प्रवाशांना, विशेषतः महिलांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : समृद्धी महामार्गावर वाहनांचा प्रचंड वेग असतो. त्यामुळे वाहन थांबवता येत नाही. दरम्यान, या महामार्गावर दूरदूरपर्यंत कुठेही वॉशरूम नाहीत. त्यामुळे गुळगुळीत झालेल्या वेगवान समृद्धी महामार्गावर प्रवाशांची मोठी कुचंबणा होत आहे. याचा महिलांना अधिक त्रास होत आहे.