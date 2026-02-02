लातूर विमानतळाला 'लायसन्स' कुठेय? 'व्हीआयपीं'चा जीव धोक्यात घालून होताहेत उड्डाणे; धावपट्टीचे 'ऑडिट' रखडल्याची धक्कादायक माहिती

लातूर : विमानांचे (Latur Airport) उड्डाण करण्यासाठी किंवा विमान उतरवण्यासाठी विमानतळाला अधिकृत लायसन्स घ्यावे लागते. हे लायसन्स लातूर विमानातळाला अद्याप मिळालेले नाही, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. इतकेच नव्हे, तर गेल्या १५ वर्षांत धावपट्टीचे ‘ऑडिट’ झालेले नाही आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने पुरेशा तांत्रिक सुविधाही येथे उपलब्ध नाहीत. असे असताना ‘व्हीआयपीं’सह अनेकांचा जीव धोक्यात घालून लातूर विमानतळावरून विमानांचे उड्डाण केले जात आहे..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर विमानतळावरील अपुऱ्या सुविधांचा विषय चर्चेला आला आहे. लातूर विमानतळावरही सुरक्षेच्या दृष्टीने पुरेशा तांत्रिक आणि भौतिक सुविधाच नाहीत, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून (डीजीसीए) लातूर विमानतळाला अद्याप लायसन्स मिळालेले नाही..हे विमानतळ जवळपास १६ वर्षे एका खासगी कंपनीच्या ताब्यात होते. या काळात लायसन्स मिळवण्यासाठी संबंधित कंपनीकडून प्रयत्नही झाले नाहीत. सरकारकडून या कंपनीचा ताबा हटविण्यात आला असला, तरी अजूनही लातूर विमानतळाला लायसन्स मिळालेले नाही. तरीसुद्धा येथून धोकादायकपणे विमानांचे उड्डाण सर्रास सुरू आहे..येथे उतरलेले काही ‘व्हीआयपी’मनमोहन सिंग (२०१२), सोनिया गांधी (२०१२), नरेंद्र मोदी (२०१४), प्रणव मुखर्जी (२०१३), शरद पवार (२०२३), राहुल गांधी (२०२४), प्रियंका गांधी (२०२४), प्रतिभा पाटील (२००८), नितीन गडकरी (२०२१, २०२५), मल्लिकार्जुन खर्गे (२०२४, २०२५), ओम बिर्ला (२०२५), भगतसिंह कोश्यारी (२०२२), उद्धव ठाकरे (२०१८), एकनाथ शिंदे (२०२३, २०२४), अजित पवार (२०२१, २०२४, २०२६), सुप्रिया सुळे (२०२३), श्री श्री रविशंकर (२०२५), राधाकृष्ण विखे-पाटील (२०१८), विश्वजित कदम (२०२२), सुभाष देसाई (२०२२), चंद्रशेखर बावनकुळे, (२०२३, २०२५), शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (२०२५), जयंत पाटील (२०२२, २०२३), विनोद तावडे (२०२४), छगन भुजबळ (२०२३) आदी..Nashik Crime : नाशिकमध्ये बडतर्फ पोलिसाचा लॉजमध्ये संशयास्पद आढळला मृतदेह? इरफानच्या मृत्यूमागील गूढ कायम, उलटसुलट चर्चांना उधाण.दर तीन वर्षांनी ‘ऑडिट’ बंधनकारकलातूर विमानतळाची धावपट्टी २००८ मध्ये तयार केलेली आहे. त्याचदरम्यान ‘एमआयडीसी’ने तिचे संबंधित यंत्रणेकडून ऑडिट करून घेतले होते. पण, नंतरच्या पंधरा वर्षांत एकदाही ऑडिट करण्यात आले नाही. पाच वर्षांपूर्वी धावपट्टीचे रि-कार्पेटिंग करण्यात आले. मात्र, ऑडिट केले नाही. वास्तविक, दर तीन वर्षांनी धावपट्टीचे ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. असे असताना संबंधित यंत्रणेने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. विमानतळ आणि धावपट्टीभोवती बांधण्यात येत असलेल्या सुरक्षा भिंतीचे कामही अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थितीत आहे. याबाबत स्थानिक नागरिकांसोबत चर्चा करून तोडगा काढण्यात सरकार आणि प्रशासनाला यश आल्याचे दिसून आले नाही..तज्ज्ञांनी काय सांगितलं?केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या नेत्यांना घेऊन जाणाऱ्या विमानांनी लातूर विमानतळावरून अनेकदा ‘उड्डाण’ केले असल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय, दिल्लीतील काँग्रेस व भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी आणि धार्मिक गुरुंनीही वेळोवेळी लातूर विमानतळाचा वापर केला आहे. स्वत:चा वेळ वाचावा म्हणून ‘व्हीआयपीं’कडून लातूर विमानतळाचा होणारा हा वापर पूर्णत: धोकादायक असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले..Deputy CM Sunetra Pawar : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांकडून अजितदादांच्या पावलावर पाऊल! कराडात प्रीतिसंगमावर यशवंतरावांना केलं अभिवादन!.फक्त अतिविशेष व्यक्तींसाठीच खुलेलातूर विमानतळावरून २००८ मध्ये विमानांचे उड्डाण सुरू झाले. त्यानंतर २००९ मध्ये हे विमानतळ एका खासगी कंपनीला चालविण्यासाठी देण्यात आले. पण, त्यांनी वर्षभरातच येथील विमानसेवा बंद केली. त्यामुळे सुमारे १५ वर्षांपासून हे विमानतळ प्रवाशांसाठी बंद आहे. मात्र, व्हीआयपी नागरिकांसाठी हे विमानतळ खुले आहे, अशी सद्यःस्थिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.