Sanjay Shirsat: उद्धव ठाकरेंचा हंबरडा नव्हे इव्हेंट मोर्चा : संजय शिरसाट

लातूर : अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून, त्याला मदतीची गरज आहे. असे असताना त्यांच्या आक्रोशाचे प्रदर्शन करून छत्रपती संभाजीनगर येथे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काढलेला मोर्चा हा हंबरडा नव्हे तर एक इव्हेंट मोर्चा होता, अशी टीका सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी येथे शनिवारी (ता. ११) केली..लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर शिरसाठ आले होते. येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात त्यांचा व्ही.एस. पँथर्स संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विनोद खटके यांनी सत्कार केला. यावेळी माजी मंत्री आमदार संजय बनसोडे उपस्थित होते..यावेळी माध्यमांशी शिरसाट बोलत होते. छत्रपती संभाजनगर येथे जो मोर्चा निघाला, तो शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी नाही. ज्यांची नुकसान झाले आहे, घरांची पडझड झाली आहे, गुरे दगावली आहेत, जीव गेले आहेत, ते शेतकरी कसे हंबरडा फोडताहेत याचे प्रदर्शन करण्यासाठी हा मोर्चा होता..शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना मदत करण्याची ही वेळ आहे. त्यांनी कधी मदत केली नाही. आता ते काय करणार आहेत. आतापर्यंत त्यांनी घरी बसायचे अन् सरकार चालवायचे एवढेच काम केले आहे..Uddhav Thackeray : सरकारचे 'पॅकेज' म्हणजे सर्वांत मोठी थाप; दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना एक लाखाची मदत द्या.आता ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना टोमणे मारतील, विमान धरतील आणि मुंबईला जातील. त्यांचा हा मोर्चा हंबरडा नव्हे तर इव्हेंट मोर्चा होता, असे शिरसाट म्हणाले. लाडक्या बहिणींच्या योजनेसाठी सर्वच खात्यांतील निधी काढला जात आहे. दर महिन्याला माझ्या खात्यातून ४१० कोटी काढले जातात. बहिणांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. ही योजना बंद होणार नाही. आगामी निवडणुका एकत्रित लढल्या जाणार आहेत, असे शिरसाट म्हणाले..