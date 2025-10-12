छत्रपती संभाजीनगर

Sanjay Shirsat: उद्धव ठाकरेंचा हंबरडा नव्हे इव्हेंट मोर्चा : संजय शिरसाट

Uddhav Thackeray Protest: लातूरच्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शिरसाट यांनी उद्धव ठाकरे मोर्च्यावर टीका केली; शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटावर भर देताना, इव्हेंट मोर्चा हंबरडा नाही, असे स्पष्ट केले.
Sanjay Shirsat

Sanjay Shirsat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लातूर : अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून, त्याला मदतीची गरज आहे. असे असताना त्यांच्या आक्रोशाचे प्रदर्शन करून छत्रपती संभाजीनगर येथे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काढलेला मोर्चा हा हंबरडा नव्हे तर एक इव्हेंट मोर्चा होता, अशी टीका सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी येथे शनिवारी (ता. ११) केली.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
political
Sanjay Shirsat
Protest
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com