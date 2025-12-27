छत्रपती संभाजीनगर

एक लाख द्या, आम्ही अर्ज भरून देतो; वकिलांनी लावले बोर्ड, चुकलं तर उमेदवारांना अर्ज बाद होण्याची भीती

Chhatrapati Sambhajinagar : गेल्या पाच दिवसांपासून अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांची कसरत सुरू आहे. जर का अर्ज चुकीचा भरला आणि तो बाद झाला तर निवडणुकीतूनच बाहेर पडावे लागणार आहे.
सूरज यादव
महापालिकेची निवडणूक लढवण्यासाठी 19 पानाचा अर्ज भरावा लागतोय आणि त्याला सगळ्या कागदपत्राची जोडणी करावी लागते. म्हणजे उमेदवाराची अख्खी कर्मकुंडली त्या अर्जामध्ये असणार आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांची कसरत सुरू आहे. जर का अर्ज चुकीचा भरला आणि तो बाद झाला तर निवडणुकीतूनच बाहेर पडावे लागणार आहे. त्यामुळे कोणी रिस्क घ्यायला तयार नाही. त्यासाठी आता तज्ञ व्यक्तीकडूनच उमेदवारी अर्ज भरून घेतला जातोय आणि त्यासाठी तज्ज्ञाकडे नंबर लावावा लागतोय. आणि त्याला तब्बल एक लाख रुपये मोजावे लागतायत.

