एक लाख द्या, आम्ही अर्ज भरून देतो; वकिलांनी लावले बोर्ड, चुकलं तर उमेदवारांना अर्ज बाद होण्याची भीती

महापालिकेची निवडणूक लढवण्यासाठी 19 पानाचा अर्ज भरावा लागतोय आणि त्याला सगळ्या कागदपत्राची जोडणी करावी लागते. म्हणजे उमेदवाराची अख्खी कर्मकुंडली त्या अर्जामध्ये असणार आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांची कसरत सुरू आहे. जर का अर्ज चुकीचा भरला आणि तो बाद झाला तर निवडणुकीतूनच बाहेर पडावे लागणार आहे. त्यामुळे कोणी रिस्क घ्यायला तयार नाही. त्यासाठी आता तज्ञ व्यक्तीकडूनच उमेदवारी अर्ज भरून घेतला जातोय आणि त्यासाठी तज्ज्ञाकडे नंबर लावावा लागतोय. आणि त्याला तब्बल एक लाख रुपये मोजावे लागतायत. .संभाजीनगरमध्ये एक लाख द्या आणि आम्ही अर्ज भरून देऊ असेल अनेक वकिल्यांच्या घरा समोर बोर्ड लावण्यात आले आहेत. अर्ज किचकट असल्याचं इच्छुकांच मत आहे.त् यात अर्ज बाद झाल्यानंतर अपील करता येणार नाही. त्यामुळे हा अर्ज तर काळजीने भरावा लागणार आहे. त्यासाठी वकिलांकडे इच्छुकांची गर्दी झाली आहे..अजितदादा गेले कुठं? दोन्ही राष्ट्रवादीची चर्चा फिस्कटल्यानंतर पोलीस ताफा न घेता एकटेच निघाले.उमेदवारी अर्ज दाखल करताना एखादी चूक झाली तर अर्ज बाद होण्याची भीती उमेदवारांना आहे. यामुळे अनेक उमेदवारांनी अर्ज स्वत: भरण्याऐवजी कायदेशीर सल्लागारांची मदत घेतलीय. संभाजीनगरमध्ये वकिलांनी तर बोर्डच लावला आहे. एक लाख द्या आणि आम्ही अर्ज भरून देऊ असे बोर्ड वकिलांच्या घराबाहेर लागले आहेत. एका चुकीमुळे अर्ज बाद व्हायला नको म्हणून उमेदवार धोका पत्करत नाहीयेत. कार्यकर्त्यांची आणि नवख्या उमेदवारांची या खर्चामुळे आर्थिक गणितं जुळवताना दमछाक होताना दिसतेय..महापालिका निवडणुकीच्या अर्जाची किंमत १०० रुपये इतकी आहे. अर्ज दाखल करताना उमेदवाराला त्याच्या मालमत्तेची माहिती द्यावी लागते. गत ३ वर्षांच्या उत्पन्नाचा तपशील, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, खटला असल्यास त्याची माहिती देणं बंधनकारक आहे. तसंच अनामत रक्कम भरावी लागते..