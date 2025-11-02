Success Story: पोलिओनं पाय रोखले, पण स्वप्नांना दिली उड्डाणं! सिन्नरच्या जिद्दी मधुमिता पुजारीची डॉक्टर होण्याकडे वाटचाल

छत्रपती संभाजीनगर : ‘शरीराला दिव्यांगत्व आले तरी; मन, स्वप्नं आणि ध्येय कधीही अपंग नसतात. हे दाखवून देणारी सिन्नरची मधुमिता विनायक पुजारी विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणा बनली आहे. पोलिओमुळे ५९ टक्के दिव्यांगत्व असतानाही तिने आपल्या जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर वैद्यकीय शिक्षणाच्या दिशेने झेप घेतली आहे..तिच्या या विलक्षण यशामागे आहे तिच्या पालकांचे संघर्षमय कर्तृत्व आणि तिच्या मावशी संगीता साळुंके यांचे मायेचे सावलीसारखे पाठबळ. मधुमिता एका साध्या कुटुंबात वाढली. लहानपणी पोलिओने तिला दिव्यांगत्व आले..पाय लुळे झाले. पण तिच्या मनातील स्वप्नांना आणि इच्छाशक्तीला कधीच अडथळा आणू शकले नाही. आई शिक्षिका आणि वडील कामगार. मर्यादित उत्पन्न असले तरी मुलीच्या शिक्षणासाठी त्यांनी काहीही कमी पडू दिले नाही. शिक्षणाबद्दलची मधुमिताची आवड आणि ध्यास पाहून तिच्या कुटुंबाने तिला नेहमी प्रोत्साहन दिले..अकरावीपर्यंतचे शिक्षण सिन्नर येथे पूर्ण झाल्यानंतर मधुमिता पुढील शिक्षणासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे मावशी संगीता साळुंके यांच्याकडे आली. मावशी तिच्यासाठी केवळ नातेवाईक नव्हती, तर आईसमान आधार होती. स्वतः नोकरीला असूनही तिने मधुमिताला प्रत्येक क्षणी उभारी दिली. मधुमिताने मावशीच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यास सुरू ठेवला. तिचे परिश्रम आणि मावशीच्या जिव्हाळ्याच्या साथीने अखेर यश मिळाले..Woman Doctor Case: 'डॉक्टर युवतीची आत्महत्याच'; शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट; बनकरच्या पोलिस कोठडीत वाढ...बारावीसह नीटमध्ये यशबारावीसह नीटमध्ये यशकृपया इनपुट मजकूर प्रदान करा.बारावीच्या परीक्षेत मधुमिताने तब्बल ८९ टक्के गुण मिळवले आणि नीट परीक्षेत २०५ गुणांसह ओबीसी दिव्यांग कोट्यातून धाराशिव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात एमबीबीएससाठी मोफत प्रवेश मिळवला. ‘मी डॉक्टर होणार!’ या तिच्या स्वप्नाला आता प्रत्यक्ष रूप मिळालं आहे. मधुमिताचं हे यश म्हणजे फक्त तिचं नाही, तर सर्व त्या विद्यार्थ्यांचं आहे; जे परिस्थितीसमोर झुकत नाहीत. तिच्या जिद्दीने हे सिद्ध केलं की शारीरिक मर्यादा ही फक्त शरीरापुरती असते. आज ती केवळ डॉक्टर होण्याच्या मार्गावर नाही, तर हजारो तरुणांसाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.