Success Story: पोलिओनं पाय रोखले, पण स्वप्नांना दिली उड्डाणं! सिन्नरच्या जिद्दी मधुमिता पुजारीची डॉक्टर होण्याकडे वाटचाल

Education Success Story: सिन्नरची मधुमिता पुजारी हिने पोलिओनंतरही वैद्यकीय शिक्षणात झेप घेत प्रेरणेचा नवा मानदंड निर्माण केला आहे. आई-वडिलांच्या संघर्षातून आणि मावशीच्या मायेच्या पाठबळातून तिने दिव्यांगत्वावर मात करत यश संपादन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : ‘शरीराला दिव्यांगत्व आले तरी; मन, स्वप्नं आणि ध्येय कधीही अपंग नसतात. हे दाखवून देणारी सिन्नरची मधुमिता विनायक पुजारी विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणा बनली आहे. पोलिओमुळे ५९ टक्के दिव्यांगत्व असतानाही तिने आपल्या जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर वैद्यकीय शिक्षणाच्या दिशेने झेप घेतली आहे.

