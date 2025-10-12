Chhatrapati Sambhajinagar: खदानीत बुडून दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; नरहरी रांजणगाव शिवारातील घटना,पोहणे बेतले जिवावर

गवळी शिवरा/महालगाव (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : सात वर्षांपासून बंद असलेल्या खदानीमध्ये पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन दहावीतील विद्यार्थ्यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. गंगापूर तालुक्यातील नरहरी रांजणगाव शिवारात शनिवारी (ता. ११) दुपारी एकच्या सुमारास ही घटना घडली..नरहरी रांजणगावचे पोलिस पाटील कडू म्हस्के यांनी दिलेली माहिती अशी, की शनिवारी (ता.११) दुपारी साडेबाराच्या दरम्यान शाळा सुटल्यानंतर न्यू हायस्कूल महालगाव (ता. वैजापूर) येथील मयूर किशोर मोईन (वय १५, रा. भगूर, ता. वैजापूर) आणि साहिल संतोष झाल्टे (वय १६, रा. अंगणगाव ह.मु. भगूर, ता. वैजापूर) या दोघांसह चार-पाच विद्यार्थी बाहेर निघाले..महालगावपासून जवळच असलेल्या गंगापूर-वैजापूर रस्त्यावरील रांजणगाव नरहरी शिवारातील उषा कुंजबिहारी अगरवाल यांच्या मालकीच्या शेतजमीन गट क्र. २०४ मध्ये असलेल्या खदानीमध्ये पोहण्यासाठी ते गेले. पण, त्यातील एकजण बुडाला. त्याला वाचवण्यासाठी दुसराही गेला असता तोही पाण्यात बुडाला..ही घटना पाहून त्यांच्यासोबत आलेल्या मित्रांनी तेथून पळ काढला. मुले पळत असताना वाटसरूंनी त्यांना काय झाले, असे विचारले. त्यावर घाबरत त्यांनी झालेला प्रकार सांगितला. रांजणगाव नरहरीचे पोलिस पाटील कडू मस्के यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तेथे खदानीच्या बाहेर या दोघांचे दप्तर, बूट, शाळेचा गणवेश, त्यामध्ये शाळेतील असलेले ओळखपत्र मस्के यांना आढळले. त्यांनी तत्काळ शिल्लेगाव पोलिसांना कळवले..नागरिकांनी केले सहकार्यघटनेची माहिती मिळताच महालगाव, रांजणगाव, शिंगी परिसरातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने मदतीसाठी आले. यात अविनाश गलांडे, मधुकर वालतुरे, तलाठी गणेश लोणे, अमोल मलिक, कचरू नाईक, गंगाधर मस्के आदींसह शिल्लेगावचे सहायक पोलिस निरीक्षक लक्ष्मण भोजने, अंमलदार विनोद बिघोत यांनी सहकार्य केले. याप्रकरणी शिल्लेगाव पोलिसांत अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली आहे..Pune Crime News : स्कूलबसचालकाने भर रस्त्यात केली टेम्पोची तोडफोड, पुणे पोलिसांनी शिकवला कायमचा धडा; गुडघ्यावर बसवत काढली धिंड, पाहा VIDEO .छत्रपती संभाजीनगर मनपाचे अग्निशमन पथक दिमतीलामहालगाव, रांजणगाव नरहरीसह परिसरातील पोहणाऱ्यांनी या दोन्ही बालकांचा तपास केला असता त्यांना ते आढळून आले नाही. त्यानंतर या ठिकाणी छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या अग्निशामक दलाला बोलावण्यात आले. दलाचे प्रमुख लक्ष्मण कोल्हेसह त्यांचे सहकारी दिनेश मुंगसे, विशाल घरडे, प्रणव सूर्यवंशी, छत्रपती केकान, सचिन शिंदे, प्रशांत गायकवाड, मनसुख सपकाळ यांनी प्रयत्न करून या दोन्ही शाळकरी विद्यार्थ्यांचे मृतदेह बाहेर काढले..खदानीला ना संरक्षण, ना गेटवर्ष २०१५/१६ ला गट क्र. २०४ मधील १६ एकर जमिनीचा विक्रीचा व्यवहार झाला होता. तेथून गंगापूर-वैजापूर रस्त्यासह विविध रस्त्यांच्या कामासाठी फार मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाचा उपसा झाला. जवळील क्रशरमधून खडी, दगड या रस्त्याच्या कामासाठी वापरलेले आहे. अंदाजे दीडशे ते दोनशे फूट रुंदीची आणि ५० ते ६० फूट खोल अशी ही खदान आहे. या खदानीमधून तेथील दगड काढण्यासाठी ट्रक जाण्याचा रस्ता करण्यात आला आहे. यानंतर तीन-चार वर्षांपूर्वी उषाबाई अगरवाल यांनी ही जमीन विकत घेतली. पण, ही खदान बुजवण्यात आलीच नाही. खदानीला कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण, कुंपण व गेट नसल्याने येथे परिसरातील महिला कपडे धुण्यासाठी जातात. तर, जनावरांना पाणी पिण्यासाठीही घेऊन जातात. काही महिन्यांपासून येथे पोहणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे..दहा दिवसांत सहा बळीदहा दिवसांपूर्वी दसऱ्याच्या दिवशी लिंबेजळगाव (ता. गंगापूर) येथील अवैध मुरुमाचा उपसा झालेल्या खड्ड्यात ट्रॅक्टर धुण्यासाठी गेलेल्या चार मुलांचा बुडून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आता ही घटना घडली. खड्डे, खदानीमुळे एकूण सहा बालकांनी दहा दिवसांत आपला निष्पाप प्राण गमावला आहे..एकाच वर्गातील मित्रांचा करुण अंत मयूर आणि साहिल हे दोघेही त्यांच्या घरातील एकमेव मुले होती. दोघेही न्यू हायस्कूलमध्ये दहावीच्या ‘ब’ वर्गात शिकत होते. त्यांचे पालक मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. तर, वडील सांभाळत नसल्याने साहिल हा आईसह मामाकडे भगूर (ता. वैजापूर) येथे राहत होता. त्याच्या पश्चात आई-बहीण आहे. तर, मयूरच्या पश्चात आई-वडील व एक बहीण असा परिवार आहे. जिवलग मित्र असलेल्या दोघांच्या मृत्यूने हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.