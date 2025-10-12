छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: खदानीत बुडून दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; नरहरी रांजणगाव शिवारातील घटना,पोहणे बेतले जिवावर

Student Drowning: सात वर्षांपासून बंद असलेल्या खदानीमध्ये पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन दहावीतील विद्यार्थ्यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. गंगापूर तालुक्यातील नरहरी रांजणगाव शिवारात शनिवारी दुपारी एकच्या सुमारास ही घटना घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
गवळी शिवरा/महालगाव (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : सात वर्षांपासून बंद असलेल्या खदानीमध्ये पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन दहावीतील विद्यार्थ्यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. गंगापूर तालुक्यातील नरहरी रांजणगाव शिवारात शनिवारी (ता. ११) दुपारी एकच्या सुमारास ही घटना घडली.

