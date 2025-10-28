B Pharmacy: बी फार्मसी प्रवेशाची तिसरी फेरी जाहीर; ६ हजार ९२१ विद्यार्थ्यांना जागा मिळाली

छत्रपती संभाजीनगर

CET Cell Maharashtra: महाराष्ट्र सीईटी सेलने बी फार्मसी आणि बीएएमएस अभ्यासक्रमांच्या तिसऱ्या फेरीची निवड यादी जाहीर केली असून राज्यभरात १४ हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. विद्यार्थ्यांनी २८ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : ‘बी फार्मसी’ अभ्यासक्रमाच्या केंद्रिकृत प्रवेश प्रक्रियेतील तिसऱ्या फेरीत ६ हजार ९२१ विद्यार्थ्यांना जागा वाटप सोमवारी (ता. २७) जाहीर झाले. तिन्ही फेऱ्यांनंतरही राज्यभरात एकूण १४ हजार ८९ जागा अद्याप रिक्त आहेत. तिसऱ्या फेरीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना २८ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान संबंधित संस्थेत हजर राहून प्रवेशाची अंतिम निश्‍चिती करावी लागणार आहे.

