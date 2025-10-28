B Pharmacy: बी फार्मसी प्रवेशाची तिसरी फेरी जाहीर; ६ हजार ९२१ विद्यार्थ्यांना जागा मिळाली

छत्रपती संभाजीनगर : ‘बी फार्मसी’ अभ्यासक्रमाच्या केंद्रिकृत प्रवेश प्रक्रियेतील तिसऱ्या फेरीत ६ हजार ९२१ विद्यार्थ्यांना जागा वाटप सोमवारी (ता. २७) जाहीर झाले. तिन्ही फेऱ्यांनंतरही राज्यभरात एकूण १४ हजार ८९ जागा अद्याप रिक्त आहेत. तिसऱ्या फेरीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना २८ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान संबंधित संस्थेत हजर राहून प्रवेशाची अंतिम निश्चिती करावी लागणार आहे..तिसऱ्या फेरीसाठी २० हजार ३६३ जागा रिक्त होत्या. उमेदवारांना १८ ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान ऑनलाइन पर्याय भरून अर्ज निश्चितीसाठी विद्यार्थ्यांना मुदत होती. तिसऱ्या फेरीतील तात्पुरते जागा वाटप सोमवारी जाहीर झाले. उमेदवारांनी २८ ते ३० ऑक्टोबर दुपारी तीनपर्यंत जागा स्वीकारण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे..चौथ्या फेरीसाठी रिक्त आसनांची यादी ३१ ऑक्टोबरला जाहीर होणार आहे. प्रवेशासाठी ४६,१०९एकूण जागा असून, पहिल्या फेरीत १६ हजार ६७० आणि दुसऱ्या फेरीत ८ हजार १३४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला. तिन्ही फेऱ्यानंतर १४ हजार ८९ जागा रिक्त आहेत..बीएएमएसच्या तिसऱ्या फेरीची तात्पुरती निवड यादीसीईटी सेलतर्फे आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांसाठी (नीट-यूजी २०२५-२६) बीएएमएस, बीएचएमएस आणि बीयूएमएस पदवी अभ्यासक्रमांच्या (गट ब) तिसऱ्या कॅप राउंडसाठी तात्पुरती निवड यादी शनिवारी (ता.२५) जाहीर झाली..MBBS Admissions: एमबीबीएसच्या १३८ वाढीव जागा; तिसऱ्या फेरीत प्रवेशासाठी उपलब्ध.या यादीनुसार विद्यार्थ्यांनी ३० ऑक्टोबर सायंकाळी साडेपाचला निवडलेल्या महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन सर्व मूळ कागदपत्रे सादर करणे आणि आवश्यक शुल्क भरून प्रवेशाची खात्री करणे बंधनकारक आहे. सुटीच्या दिवशीदेखील ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. संबंधित महाविद्यालये विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्रता निश्चित करतील. ठरलेल्या मुदतीत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराची निवड आपोआप रद्द मानली जाईल. ही फेरी केवळ महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक संलग्न आणि संबंधित परिषदेकडून मंजूर अथवा परवानगी प्राप्त असलेल्या जागांवरच घेण्यात आली आहे. तिसऱ्या फेरीनंतर उर्वरित रिक्त जागांची माहिती आणि पुढील फेऱ्यांचे वेळापत्रक लवकरच राज्य सीईटी सेलच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.