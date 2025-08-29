11th Admissions: अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचा अंतिम टप्पा; राज्यात १२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला

छत्रपती संभाजीनगर

Education Update: शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ मधील इयत्ता ११ वी प्रवेश प्रक्रिया यंदा पूर्णपणे ऑनलाइन राबविण्यात येत आहे. राज्यातील २१ लाखांहून अधिक क्षमतेत आतापर्यंत १२.७८ लाख विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ मधील इयत्ता अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया यंदा ऑनलाइन पद्धतीने पार पडत आहे. यावर्षी राज्यात इयत्ता ११ वी ऑनलाइन प्रवेश सर्वप्रथम राबविण्यात येत असून, राज्यातील एकूण ९५३५ कनिष्ठ महाविद्यालयांची एकत्रित प्रवेश क्षमता २१ लाख ५९ हजार २३२ इतकी आहे.

