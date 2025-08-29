11th Admissions: अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचा अंतिम टप्पा; राज्यात १२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला

छत्रपती संभाजीनगर : शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ मधील इयत्ता अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया यंदा ऑनलाइन पद्धतीने पार पडत आहे. यावर्षी राज्यात इयत्ता ११ वी ऑनलाइन प्रवेश सर्वप्रथम राबविण्यात येत असून, राज्यातील एकूण ९५३५ कनिष्ठ महाविद्यालयांची एकत्रित प्रवेश क्षमता २१ लाख ५९ हजार २३२ इतकी आहे..आतापर्यंत या प्रक्रियेसाठी एकूण १४ लाख ७९ हजार ६५४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून, त्यापैकी १२ लाख ७८ हजार ०४४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. .अंतिम फेरीसाठी २६ आणि २७ ऑगस्ट या कालावधीत ७ हजार ९५९ नवीन विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे, तर ४९ हजार ३३९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जाच्या भाग-२ मध्ये पसंतीक्रम भरले आहेत. याशिवाय विविध कोट्यांसाठी २ हजार १९६ विद्यार्थ्यांनी पसंतीक्रम नोंदवला आहे..BTech Admission 2025 : बी.ई., बी.टेक दुसऱ्या फेरीची निवड यादी उद्या होणार जाहीर.वेळापत्रकानुसार अंतिम फेरीतील कनिष्ठ महाविद्यालयांचे अलॉटमेंट शुक्रवारी (ता.२९) सकाळी ८ वाजता विद्यार्थी तसेच महाविद्यालयांच्या लॉगिनमध्ये प्रदर्शित केले जाणार आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी ३० ऑगस्ट, सायंकाळी ६ पर्यंत संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांत प्रत्यक्ष जाऊन प्रवेश निश्चित करणे आवश्यक आहे, असे शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी कळवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.