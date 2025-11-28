Ladki Bahin Yojana : ‘केवायसी’साठी आता ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत; ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेसाठी राज्य शासनाचा निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर - ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेतील पात्र महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली, अशी माहिती जिल्हा परिषद महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मंगल पांचाळ यांनी दिली..या योजनेत लाभार्थी महिलांची आधार पडताळणी अनिवार्य असल्याने ई-केवायसी करताना पती किंवा वडिलांचे आधार कार्ड आवश्यक ठरत होते. परंतु, काही महिलांचे पती किंवा वडील यांचे निधन झालेले आहे. काही घटस्फोटित किंवा विभक्त राहतात. त्यांच्या मोबाइल क्रमांकावर ओटीपी येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अनेक महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता येत नव्हती..या अडचणीची दखल घेत शासनाने विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली. यानुसार लाभार्थी महिलांनी पती किंवा वडिलांचे अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोट आदेश किंवा न्यायालयीन निर्णयाची सत्यप्रत संबंधित अंगणवाडी सेविकेकडे जमा करावी. सेविकेमार्फत शहानिशा झाल्यानंतरच संबंधित महिलेला लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल..पूर्वी ई-केवायसीची अंतिम मुदत १८ नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, काही जिल्ह्यांत नैसर्गिक आपत्ती निर्माण झाल्यामुळे पडताळणी प्रक्रियेत विलंब झाला. त्याचबरोबर लाभार्थींपैकी मोठ्या संख्येने महिलांचे ई-केवायसी प्रलंबित असल्याचेही आढळून आले. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देत प्रक्रियेला गती देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर सूचना जारी केल्या. लाभार्थी महिलांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सुपूर्द करून अंगणवाडी सेविकांच्या समन्वयाने केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन डॉ. पांचाळ यांनी केले..एकल महिलांच्या सर्वेक्षणाबाबत सूचनालाडकी बहीण योजनेअंतर्गत एकल महिलांना प्राधान्याने लाभ मिळावा, यासाठी सध्या अंगणवाडी सेविकांमार्फत विधवा, परित्यक्ता आणि घटस्फोटित महिलांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्यात येत आहे..या प्रक्रियेत सेविकांनी संबंधित महिलांकडून मृत्यू प्रमाणपत्र, न्यायालयीन आदेश, घटस्फोटाची कागदपत्रे आदींच्या सत्यप्रत तपासून योग्य नोंदी कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणातील अचूकतेवर या महिलांच्या लाभ मंजुरीची निर्णायक प्रक्रिया अवलंबून असल्याने सेविकांनी प्रत्येक प्रकरणाची काळजीपूर्वक पडताळणी करण्यावर भर देण्याचेही सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.