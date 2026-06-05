Ahilyadevi Holkar Scheme : अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना! 'या' तारखेला जाहीर होणार कर्जमाफीची लाभार्थी यादी; तब्बल पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांना फायदा

जालना : राज्य सरकारने कर्जमाफी घोषित केल्याने जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार (Jalna farmer loan waiver beneficiary list) आहे. या शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. मात्र, दुसरीकडे २०१९ मध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळालेल्या सुमारे ४२ हजार शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीमध्ये प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे..राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात पीककर्ज घेतल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार असून त्यासाठी बँकांनी सात जूनपर्यंत थकीत कर्जदारांची यादी राज्य शासनाला महाआयटी एफएलआरएस यावर पोर्टलवर अपलोड करणे आहे..यामध्ये एक एप्रिल २०१९ पासून ते ३१ मार्च २०२५ पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी आणि रक्कम बँकांकडून अपलोड केली जात आहे. त्यानंतर राज्य शासनाकडून पात्र शेतकऱ्यांची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ता. सहा जुलै रोजी लाभार्थी यादी जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती बँकिंग क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली..Jalna-Jalgaon Railway : अजिंठा लेणी रेल्वे प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट! शेतकऱ्यांकडून तब्बल 250 हरकती दाखल; मार्गाचे काम कुठपर्यंत आले?.दरम्यान, या कर्जमाफीमध्ये जिल्ह्यात पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकतो. शिवाय, २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या ४२ हजार शेतकऱ्यांपैकी सध्या थकीत पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात जवळपास दोनशे कोटींच्या जवळपास कर्जमाफी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..कर्जमाफीचा जिल्ह्यातील सरासरी पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांना लाभ होण्याची शक्यता आहे. बँकांकडून पीककर्ज थकबाकीदार खातेदार आणि रक्कम सात जूनपर्यंत महाआयटी एफएलआरएस यावर पोर्टलवर अपलोड करणे आहे. त्यानंतर सहा जुलैनंतर लाभार्थी शेतकरी यादी जाहीर झाल्यानंतर अधिक स्पष्ट होईल.-मंगेश केदारे, जिल्हा व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक, जालना.Can Birds Predict Weather Changes? 'पेरते व्हा, पेरते व्हा!' कोकणात पावशा पक्ष्याची शीळ रानावनात घुमली; शेतकऱ्यांसाठी मान्सूनचा पहिला शुभसंकेत.जिल्हा बँकेचे साडेसोहळा हजार शेतकरी थकबाकीतशेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून वाटप करण्यात आलेल्या पीककर्जामध्ये सुमारे १६ हजार ४०० शेतकऱ्यांचे पीककर्ज थकीत आहे. या शेतकऱ्यांची थकाबाकी जवळपास ३३ कोटींची आहे. त्यामुळे या कर्जमाफी योजनेत जिल्हा बँकेच्या थकीत पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना ३३ कोटींची कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.