Solar Pump: पुढील वर्षी दहा लाख सौरपंपांचे लक्ष्य; मुख्यमंत्री फडणवीस, योजनेत महाराष्ट्र ठरला जागतिक विक्रमवीर

छत्रपती संभाजीनगर : देशात साडेनऊ लाख सौर कृषीपंप बसले, त्यापैकी सात लाख सौर कृषीपंप एकट्या महाराष्ट्राने बसवून ६५ टक्के वाटा उचलला आहे. एकाच महिन्यात तब्बल ४५ हजार ९११ सोलर कृषीपंप बसवून महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला..पुढील वर्षी तब्बल १० लाख पंप बसवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारचे असून, विजेचे दर पुढच्या तीन वर्षांत तीन टक्क्यांनी कमी होणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..Kolhapur Politics : गोलमाल है भाई गोलमाल! कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीत सावळा गोंधळ, आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या....'मागेल त्याला सौर कृषीपंप' योजनेत महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला आहे. गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा शुक्रवारी (ता. पाच) छत्रपती संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ऑरिक सिटी मैदानावर पार पडला. यावेळी विश्वविक्रम प्रमाणपत्र वितरण सोहळ्यासह या योजनेसाठी दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केल्यानंतर एआयआय बॅंकेसोबतच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या..बॅंकेचे प्रत्युष मिश्रा व महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी या करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. विश्वविक्रमाची घोषणा गिनीज बुक विक्रमाचे निरीक्षक कार्ल सॅबेले यांनी केली. कार्यक्रमाला अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे, ऊर्जा विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र उपस्थित होते..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाषणात सुरवातीला शासनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त राज्यातील जनतेचे आभार व्यक्त केले. दिवसा १२ तास वीज हवी ही शेतकऱ्यांची मागणी होती. त्यातूनच २०१५ मध्ये सौर कृषीवाहिनी आणि स्वतंत्र फीडर संकल्पना राज्याने सुरू केली. अण्णा हजारे यांच्या राळेगणसिद्धीत पहिला प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर १ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू केले. .त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने देशभरात ही संकल्पना लागू करण्याची शिफारस केली. कृषी सौर योजनेत मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील १४ हजारपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मेघना बोर्डीकर व मंत्री अतुल सावे यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक लोकेश चंद्रा यांनी केले. नीता पानसरे, आश्विनी दाशरथे, प्रेषित रुद्रावतार यांनी सूत्रसंचालन केले. मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांनी आभार मानले..कार्यक्रमास आमदार संजय केणेकर, अनुराधा चव्हाण, नारायण कुचे, प्रशांत बंब, सुरेश धस, मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी, महावितरणचे सहव्यवस्थापकीय संचालक आदित्य जीवने, सहसचिव नारायण कराड, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, संचालक सचिन तालेवार, योगेश गडकरी, राजेंद्र पवार , कार्यकारी संचालक धनंजय औंढेकर, मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट तसेच अभिनेते संदीप पाठक, योगेश शिरसाट आदींची उपस्थिती होती..प्रदुषणात घट, वीज दरात दिलासामहाराष्ट्रात १६ हजार मेगावॅट वीज थर्मल पद्धतीने तयार होत होती, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत होते. हेच उत्पादन सूर्याद्वारे येऊ लागल्याने कार्बनडाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. महावितरणला ८ रुपये युनिटला वीज विकत घ्यावी लागत होती, त्या ऐवजी सौर ऊर्जेमुळे ती किंमत प्रभावीपणे ३ रुपयांवर येऊ शकते. दरवर्षी ९ टक्क्यांनी वाढणाऱ्या विजेमुळे २०२५ ते २०३० दरम्यान विजेचे दर दरवर्षी ३ टक्क्यांनी कमी होतील, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला..मराठवाडा दुष्काळमुक्त करणारनदीजोड प्रकल्पाबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, समुद्रात वाहून जाणारे ५३ टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणणार आहोत. सांगली- कोल्हापूरमधील पूर पाण्यातून ३५ टीएमसी पाणी मराठवाड्यासाठी वळवले जाईल. पुढील पिढी दुष्काळमुक्त होणार, हे आमचे स्वप्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी
२७ जुलैला प्रवेश परीक्षा 
महापालिका हद्दीतील विद्यार्थ्यांना सुवर्णसंधी.आगामी तीन वर्षांतवीजदरात करणार घटएआयआय बॅंकेसोबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्यासमुद्रात जाणारे ५३ टीएमसी मराठवाड्यात आणणारकोल्हापूर-सांगलीच्यापुराचे पाणीही वळविणार.