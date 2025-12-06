Maharashtra Teachers Protest: टीईटी सक्तीविरोधात शिक्षकांचा एल्गार; मराठवाड्यात आंदोलने, काळ्या फिती लावून कामकाज, सामुदायिक रजा

छत्रपती संभाजीनगर : टीईटीची सक्ती रद्द करावी, १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता शासन निर्णय मागे घ्यावा आणि ऑनलाइन कामांचा बोजा कमी करावा, रिक्तपदे भरावीत, या मागण्यांसाठी छत्रपती संभाजीनगरसह ठिकठिकाणी शुक्रवारी (ता.पाच) आंदोलन करण्यात आले..छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, परभणी आदी शहरांतील मोर्चांनी लक्ष वेधून घेतले. काळ्या फिती लावून काही ठिकाणी प्रशासनाला निवेदनही सादर केले. छत्रपती संभाजीनगरात २६ शिक्षक संघटना प्रथमच एकत्र आल्या..शिक्षक, कर्मचारी सामुदायिक रजा देऊन रस्त्यावर उतरल्याने अनेक शाळा बंद पडल्या. आंदोलनात जालना जिल्ह्यात २ हजार १०९ शिक्षकांचा सहभाग, ३२९ शाळा बंद राहिल्या. .Kolhapur TET paper Leak : टीईटी सक्तीविरोधात कोल्हापुरात उफाळलेले आंदोलन; शुक्रवारचा मोर्चा ठरणार राज्यातील शिक्षकांसाठीच्या लढ्याचा टर्निंग पॉइंट!.लातुरात ५ हजार २०० शिक्षकांनी सहभाग नोंदविला. नांदेडात शालेय कामकाजाचा खोळंबा झाला. परभणीत संघटनांनी ७० टक्के बंदचा दावा केला. धाराशिवला शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. बीडला काही भागांत काळ्या फिती बांधून निषेध नोंदविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.