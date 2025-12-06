छत्रपती संभाजीनगर

Maharashtra Teachers Protest: टीईटी सक्तीविरोधात शिक्षकांचा एल्गार; मराठवाड्यात आंदोलने, काळ्या फिती लावून कामकाज, सामुदायिक रजा

Protest in Sambhajinagar: टीईटीची सक्ती रद्द करावी, १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय मागे घ्यावा, ऑनलाइन कामांचा बोजा कमी करावा आणि रिक्तपदे भरावीत या मागण्यांसाठी राज्यभर शिक्षकांचे आंदोलन उसळले.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : टीईटीची सक्ती रद्द करावी, १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता शासन निर्णय मागे घ्यावा आणि ऑनलाइन कामांचा बोजा कमी करावा, रिक्तपदे भरावीत, या मागण्यांसाठी छत्रपती संभाजीनगरसह ठिकठिकाणी शुक्रवारी (ता.पाच) आंदोलन करण्यात आले.

