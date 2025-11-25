Chh. Sambhajinagar: न्यायालयीन कोठडी ठोठावणाऱ्या तहसीलदाराला दंड; कक्षेत नसतानाही दिला होता आदेश, समज देण्याऐवजी शेतकऱ्याला डांबले

छत्रपती संभाजीनगर : अदखलपात्र गुन्हा नोंद झाल्यानंतर अधिकारात नसतानाही तहसीलदाराने एका शेतकऱ्याला बेकायदेशीररीत्या कारागृहात पाठवले. या विरोधात दाखल याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. वैशाली पाटील-जाधव यांनी तहसीलदाराला फटकारत एक लाखाचा दंड ठोठावला..ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्याला चार आठवड्यांत देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. परंडा (जि. धाराशिव) येथील शेतकरी अमोल भारत खुळे यांच्या विरोधात आंबी पोलिस ठाण्यात दोन अदखलपात्र गुन्हे नोंद होते. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी फौजदारी न्यायसंहिता कलम १०७ अंतर्गत वैयक्तिक बंधपत्र करण्यासाठी शेतकरी खुळे यांना तहसीलदार अनिलकुमार हेलकर यांच्यासमोर २५ डिसेंबर २०२१ ला हजर केले..Devendra Fadnavis : एक पत्र मुख्यमंत्र्यांना....त्यावेळी खुळे हे सामाजिक तेढ निर्माण करण्याची शक्यता असल्याचा निष्कर्ष काढत त्यांना ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश तहसीलदार हेलकर यांनी दिले. त्यानुसार खुळे यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली..तहसीलदार हेलकर यांनी अधिकाराच्या विरोधात जाऊन न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने खुळे यांना नाहक सात दिवसांत कारागृहात राहावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आरोपीने पुन्हा असा प्रकार करू नये असे बंधपत्र (हमीपत्र) आणि जामीनदार घेऊन तहसीलदार हेलकर यांनी कलम १०७ अंतर्गत समज देणे अपेक्षित होते. मात्र, बंधपत्र न घेता अधिकाराच्या बाहेर जाऊन थेट न्यायालयीन कोठडी सुनावली. विशेष म्हणजे कारागृहात रवानगी केल्यानंतर खुळे यांनी तीन दिवसांनी जामीन अर्ज दाखल केला. त्यावरही पूर्वीच आदेश दिलेला आहे, असा शेरा मारत अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे या विरोधात त्यांनी ॲड. विक्रम उंदरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली..वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भंगसंविधानाच्या कलम २९ अंतर्गत हमी दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हा भंग आहे. अशा परिस्थितीत पीडितास भरपाई मिळणे हा मूलभूत हक्क असल्याचे ॲड. उंदरे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने सर्वच खटल्यांमध्ये शासनाला निर्देश दिलेले असतानाही तहसीलदार हेलकर यांनी मनमानी केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. सुनावणीनंतर तहसीलदार हेलकर हे सरकारी अधिकारी आहेत. त्यामुळे चार आठवड्यांत राज्य शासनाने एक लाख रुपये भरावेत. त्यानंतर तहसीलदार हेलकर यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार शासनाला असल्याचे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. विक्रम शिवाजीराव उंदरे यांनी काम पाहिले..Chhattisgarh News : नक्षलमुक्त गावांना मिळणार एक कोटी.या खटल्यांचा संदर्भॲड. उंदरे यांनी युक्तिवाद केला. मधू लिमये विरुद्ध उपविभागीय अधिकारी मुंगेर (बिहार), गोपालचारी विरुद्ध केरळ राज्य शासन, सुरेंद्र ताओरी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, प्रवीण तावरे विरुद्ध विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी बारामती (महाराष्ट्र), दिनेश पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, राजेश नाईक विरुद्ध राज्य शासन, दत्तात्रय तिकल विरुद्ध राज्य शासन अशा विविध खटल्यांचा संदर्भ ॲड. उंदरे यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.