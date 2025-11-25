छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: न्यायालयीन कोठडी ठोठावणाऱ्या तहसीलदाराला दंड; कक्षेत नसतानाही दिला होता आदेश, समज देण्याऐवजी शेतकऱ्याला डांबले

Lessons on Due Process and Rights: छत्रपती संभाजीनगर येथे तहसीलदाराने अधिकाराच्या बाहेर जाऊन शेतकरी अमोल खुळे यांना बेकायदेशीररीत्या कारागृहात पाठवले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तहसीलदाराला फटकारत एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
छत्रपती संभाजीनगर : अदखलपात्र गुन्हा नोंद झाल्यानंतर अधिकारात नसतानाही तहसीलदाराने एका शेतकऱ्याला बेकायदेशीररीत्या कारागृहात पाठवले. या विरोधात दाखल याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. वैशाली पाटील-जाधव यांनी तहसीलदाराला फटकारत एक लाखाचा दंड ठोठावला.

