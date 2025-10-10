छत्रपती संभाजीनगर

Mahavitaran Strike: संपकाळातही वीजपुरवठा सुरळीत; राज्यातील ६२ टक्के मनुष्यबळ संपापासून दूर

Electricity Supply: महावितरणकडून राज्यभरातील वीजपुरवठा बेकायदेशीर ७२ तासांच्या संपादरम्यानही सुरळीत ठेवण्यात आला. आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष आणि तांत्रिक मनुष्यबळातून सतत निरीक्षण केले जात आहे.
Mahavitaran Strike

Mahavitaran Strike

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : वीज कर्मचाऱ्यांच्या २९ पैकी ७ संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने सुरू केलेल्या ७२ तासांच्या बेकायदेशीर संपाच्या कालावधीत महावितरणकडून राज्यभरातील वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यात आला आहे. या संपामध्ये महावितरणमधील सुमारे ६२ टक्के अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी असे मनुष्यबळ सहभागी झालेले नाही, असा दावा महावितरणने केला आहे.

Loading content, please wait...
Power
mahavitaran
Electricity
Strike
Electricity Supply
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com