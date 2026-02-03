Beed News: बीडच्या रेशीम शेतीला सुवर्ण झळाळी; अनुदानात १ लाखाची भरघोस वाढ, बळिराजाला मोठा दिलासा!

बीड: कधीकाळी केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून राहणारा बीडचा शेतकरी आज राज्याच्या रेशीम नकाशावर आपला ठसा उमटवतोय. मशागत, तुतीची लागवड आणि अळ्यांचे संगोपन यासाठी अहोरात्र कष्ट उपसणारा बळीराजा आर्थिक तुटीमुळे कात्रीत सापडला होता. डोळ्यांसमोर दर्जेदार उत्पादनाचे स्वप्न असूनही खिशात भांडवल नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे हात बांधले गेले होते. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...मात्र, आता या संकटाचे मळभ दूर झाले आहे. शासनाने अनुदानात केलेली १.०५ लाखांची घसघशीत वाढ ही केवळ आकडेवारी नसून, बीडच्या प्रत्येक रेशीम उत्पादकाच्या कष्टाला मिळालेली ही एक प्रकारची राजमान्यता आहे. यामुळे आता जिल्ह्यातील रेशीम शेती अधिक चमकदार होणार आहे..जिल्हा आज राज्यात रेशीम उत्पादनात आपले अव्वल स्थान टिकवून आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरून उत्पादनाचा दर्जा सुधारला असला, तरी वाढत्या खर्चामुळे ते मेटाकुटीला आले होते. तुती लागवडीपासून ते अत्याधुनिक शेड उभारणीपर्यंतचा खर्च जुन्या अनुदानात बसत नव्हता. या समस्येचे गांभीर्य ओळखून ग्लोबल विकास ट्रस्टचे संस्थापक मयंक गांधी आणि जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. .या पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश आले असून, २३ जानेवारी २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (पोखरा) टप्पा-२ अंतर्गत रेशीम उत्पादकांसाठी असलेले २.२० लाख रुपयांचे अनुदान आता थेट ३.२५ लाख रुपये करण्यात आले आहे. वाढीव १.०५ लाख रुपयांच्या या तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा आणि व्याजाचा मोठा भार हलका होणार आहे..Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.वैभवात पडणार भरकृषी विभागाच्या अहवालानुसार, बीडमधील रेशीम उत्पादनाचा दर्जा राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सरस आहे. आता वाढीव निधीमुळे शेतकरी अधिक आधुनिक संसाधने, दर्जेदार तुती रोपे आणि प्रगत संगोपन गृहे उभारू शकतील. यामुळे केवळ उत्पादनच वाढणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.