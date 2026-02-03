छत्रपती संभाजीनगर

Beed News: बीडच्या रेशीम शेतीला सुवर्ण झळाळी; अनुदानात १ लाखाची भरघोस वाढ, बळिराजाला मोठा दिलासा!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड: कधीकाळी केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून राहणारा बीडचा शेतकरी आज राज्याच्या रेशीम नकाशावर आपला ठसा उमटवतोय. मशागत, तुतीची लागवड आणि अळ्यांचे संगोपन यासाठी अहोरात्र कष्ट उपसणारा बळीराजा आर्थिक तुटीमुळे कात्रीत सापडला होता. डोळ्यांसमोर दर्जेदार उत्पादनाचे स्वप्न असूनही खिशात भांडवल नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे हात बांधले गेले होते.

