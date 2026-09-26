Maratha Reservation : मागण्या मान्य नाही झाल्या तर पाटोद्यावरून मुंबईकडे कूच; मनोज जरांगेंचा सरकारला पुन्हा इशारा, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचीही केली मागणी

जालना : राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी ट्रिगर-१ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांना आज दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर प्रतिक्रिया देताना मराठा आरक्षण आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफी आणि अनुदानाची मागणी केली आहे..अंतरवली सराटी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले, “सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना तो सरसकट जाहीर करायला पाहिजे. अर्धवट करून पुन्हा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जाऊ नयेत. मागील कर्जमाफीप्रमाणे काही शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आणि काहींना मिळाला नाही, असे यावेळी होऊ नये.”.शेतकऱ्यांमध्ये मोठे संकट, वेदना आणि आक्रोश असल्याचे सांगत जरांगे म्हणाले की, सरकारने सरसकट अनुदान आणि कर्जमाफी या दोन्ही बाबी शंभर टक्के स्पष्ट करून त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ८० ते ९० हजार रुपये, शक्य असल्यास एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणीही जरांगे यांनी केली. “शेतकऱ्यांच्या वाट्याला पुढे ५-१० हजार रुपये देऊन भागणार नाही. किमान हेक्टरी लाखभर रुपये तरी त्यांच्या पदरात पडणे गरजेचे आहे,” असे ते म्हणाले..Ladki Bahin Yojana August 2026 Installment GR : लाडकी बहीण योजनेच्या ऑगस्ट हप्त्याचा GR आला; खात्यात 1,500 जमा होणार की 3,000 शासन निर्णयात नेमकं काय?.यासोबतच शेतकऱ्यांसाठी पाणी, चारा आणि इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था सरकारने करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, सरसकट कर्जमाफी आणि नुकसानाच्या प्रमाणात सरसकट अनुदान देणे हे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले..२० ऑक्टोबरला नारायणगडावर दसरा मेळावादरम्यान, यंदाचा दसरा मेळावा नारायणगडावर होणार असल्याची माहिती जरांगे यांनी दिली. यासंदर्भात नुकतीच बैठक झाली असून, २० ऑक्टोबरला दसरा मेळावा होणार आहे. या मेळाव्याला सर्वांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले..Aditya Thackeray Disha Salian Case : दिशा सालियान प्रकरणात आदित्य ठाकरेंचे 500 कोटींच्या नोटिशीला 26 पानी उत्तर; सतीश सालियान यांचे सर्व आरोप फेटाळले.‘मिशन थ्री’ सुरू; पाटोद्यापासून मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारामराठा आंदोलनाबाबत बोलताना जरांगे पाटील यांनी आगामी आंदोलनाबाबतही भूमिका स्पष्ट केली. “अंतरवलीतील आंदोलन आता स्थगित केलंय. व्यासपीठ आणि मंडपही काढण्यात आला आहे. आपण उपोषण करत अंतरवलीतून मुंबईकडे जाणार होतो. पण आता त्याची सुरुवात पाटोद्यापासून होणार आहे. सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर पाटोद्यापासून मुंबईकडे कूच करण्यात येईल. “आता मागे हटायचे काम नाही. निर्णायक शेवटचे आंदोलन होणार आहे. मिशन थ्री सुरू आहे,” असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.