Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी आळंद येथे रास्ता रोको, समाज बांधवांचा संताप

नवनाथ इधाटे, उस्मान पठाणफुलंब्री : मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान समाज बांधवांची झालेली दैयनिय अवस्था पाहून तालुक्यातील आळंद येथे संतप्त नागरिकांनी छत्रपती संभाजीनगर–जळगाव महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन रविवारी (ता.३१) सकाळी साडेनऊ वाजता केले. या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. वडोद बाजार पोलिसांकडून बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. .राज्यभरातून मराठा समाज बांधव मुंबईत आरक्षणाच्या मागणीसाठी आलेले होते. या आंदोलनकर्त्यांना झोपण्यासाठी जागा नाही, जेवणाची सोय अपुरी आहे, अनेकांना पावसात आणि उघड्यावर राहावे लागत आहे. महिलांनाही मोठ्या गैरसोयी सहन कराव्या लागत आहेत. या अवस्थेकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करत आळंद येथील मराठा समाज बांधव रस्त्यावर उतरले. .आंदोलनकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत राज्य शासनाचा निषेध नोंदवला. "मराठा समाजाच्या मुला–बाळांना न्याय मिळालाच पाहिजे", "आंदोलनकर्त्यांना तातडीने सुविधा द्या" अशा घोषणा देण्यात आल्या. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आंदोलकांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर अर्धा ते पाऊण तासाने आंदोलन मागे घेण्यात आले व वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. सुमारे दोन-तीन किलोमीटर वाहनाच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या..शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा मराठा समाजाच्या आंदोलनाला संपूर्ण राज्यातून प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली. आळंद येथे झालेल्या या रास्ता रोकोमुळे समाजातील असंतोष पुन्हा एकदा समोर आला आहे.