छत्रपती संभाजीनगर

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी आळंद येथे रास्ता रोको, समाज बांधवांचा संताप

Aland Protest : मुंबईत मराठा बांधवांची झालेली दयनीय अवस्था पाहून आळंद येथे नागरिकांनी छत्रपती संभाजीनगर–जळगाव महामार्गावर रास्ता रोको करत राज्य शासनाचा निषेध केला.
Maratha Reservation
Maratha Reservation Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवनाथ इधाटे, उस्मान पठाण

फुलंब्री : मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान समाज बांधवांची झालेली दैयनिय अवस्था पाहून तालुक्यातील आळंद येथे संतप्त नागरिकांनी छत्रपती संभाजीनगर–जळगाव महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन रविवारी (ता.३१) सकाळी साडेनऊ वाजता केले. या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. वडोद बाजार पोलिसांकडून बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

Loading content, please wait...
political
Mumbai
alandi
Maratha
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com