Grand Welcome Manoj Jarange : अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगेंचे जल्लोषात स्वागत

Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणाची लढाई ९६ टक्के जिंकल्याचे जाहीर करत मनोज जरांगे यांचे अंतरवाली सराटीत जल्लोषात स्वागत करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
वडीगोद्री : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खासगी रुग्णायात उपचार घेऊन परतल्यावर मनोज जरांगे यांचे अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) ढोल-ताशांच्या गजरात, फुले आणि गुलालाची उधळण करीत स्वागत झाले. महिलांनी औक्षण केले. उपोषणस्थळी जेसीबीद्वारे भव्य हार घालण्यात आला. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक उपस्थित होते. गावात दाखल होताच त्यांनी ग्रामदैवत मारुती, मोहाटा देवीच्या मंदिरात दर्शन घेतले.

