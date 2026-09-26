Marathwada Drought : 'मी मराठवाड्याची लेक, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडेल कशी?' कोरड्या दुष्काळाची पाहणी करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भावनिक साद

लोहा (जि. नांदेड) : मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या गंभीर पावसाच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा पवार यांनी सोनखेड (जि. नांदेड)परिसरातील शेतशिवारात जाऊन कोरड्या दुष्काळाची पाहणी (Marathwada drought) केली. सकाळी सुमारे ९ वाजता झालेल्या या पाहणीदरम्यान शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडताना अक्षरशः अश्रूंना वाट करून दिली..सोनखेड परिसरातील शेतकरी श्रीमती स्वर्णमाला खिल्लारे, ज्ञानोबा मोरे, माधवराव मोरे, शंकरराव मोरे, माणिक मोरे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील करपलेली पिके दाखवत सरकारसमोर आपली व्यथा मांडली..“आम्ही जगायचं कसं? वर्षभर खायचं काय? लेकरांचे पालनपोषण कसे करायचे? त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा करायचा? आमच्याजवळ जे काही होते ते कष्टाने शेतीत लावले. मात्र, निसर्गानेच अशी साथ सोडली की आम्हाला कोरड्या दुष्काळात ढकलले गेले आहे,” अशा शब्दांत शेतकऱ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू आणि शेतातील करपलेली पिके पाहून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही भावनिक भूमिका व्यक्त केली..‘मी मराठवाड्यातील शेतकऱ्याची लेक आहे’यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना भावनिक आधार देताना, “मी मराठवाड्यातील शेतकऱ्याची लेक आहे. मला दुष्काळाची भयानकता आणि शेतकऱ्यांच्या वास्तव परिस्थितीची पूर्ण जाणीव आहे. पाहणीचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर वास्तव परिस्थितीचा विचार करून न्याय निर्णय घेऊ. शेतकरी आणि त्याच्या काबाडकष्टाला सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही,” अशी भावना व्यक्त केल्याचे उपस्थितांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या शब्दांमुळे उपस्थित शेतकऱ्यांमध्ये काहीसा दिलासा निर्माण झाला..३० ते ४० गावांतील शेतकरी सोनखेडमध्ये दाखलउपमुख्यमंत्री सोनखेड परिसरातील शेतशिवाराची पाहणी करणार असल्याची माहिती मिळताच परिसरातील सुमारे ३० ते ४० गावांमधील शेतकरी मोठ्या संख्येने सोनखेड येथे जमा झाले होते. अनेक शेतकरी हातात सोयाबीनची करपलेली पिके घेऊन उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी पावसाअभावी सोयाबीन, हळद, कापूस यांसह विविध पिकांचे झालेले नुकसान प्रत्यक्ष दाखवून दिले. अनेक भागांत पिकांची वाढ खुंटली असून उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली..‘कोरडा दुष्काळ जाहीर करा; १०० टक्के पीकविमा द्या’यावेळी मराठवाडा शेतकरी प्रतिनिधी प्रा. शिवाजी बालाजीराव मोरे सोनखेडकर यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकारसमोर प्रमुख मागण्या मांडल्या.यामध्ये,- सोनखेड परिसरासह दुष्काळग्रस्त भागात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा.- सोयाबीन, हळद आणि कापूस पिकांना १०० टक्के पीकविमा नुकसानभरपाई द्यावी.- शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी.- जनावरांसाठी तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात.- पिण्याच्या पाण्याची तसेच पशुधनासाठी पाण्याची व्यवस्था करावी.- दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत द्यावी.या मागण्या मांडताना प्रा. शिवाजी मोरे सोनखेडकर यांनी “आज अजितदादा पवार साहेब असते तर शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची तातडीने दखल घेऊन कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला असता,” अशा भावना व्यक्त केल्या. यावर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेत पुन्हा संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत भावनिक साद घातल्याचे उपस्थितांनी सांगितले..‘सन १९७१ पेक्षाही भयानक परिस्थिती’सोनखेड परिसरातील अनेक वयोवृद्ध शेतकरीही या पाहणीवेळी उपस्थित होते. त्यांनी आपल्या आयुष्यातील दुष्काळाच्या आठवणी सांगताना, “सन १९७१ च्या दुष्काळाची परिस्थिती आम्ही पाहिली आहे; मात्र सध्याची परिस्थिती त्यापेक्षाही गंभीर आणि भयानक वाटत आहे. आमच्या आयुष्यात एवढा भयानक दुष्काळ आम्ही पाहिला नाही,” अशी भावना व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या या प्रतिक्रिया ऐकून उपस्थित प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी परिस्थितीची तीव्रता जाणून घेतली..पाहणीवेळी लोकप्रतिनिधी व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थितया पाहणीवेळी आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, माजी आमदार मोहनअण्णा हंबर्डे, आमदार बोंढारकर, प्रा. शिवाजी मोरे सोनखेडकर, शिवराज पाटील होटाळकर, बाबुरावजी मोरे, सोनखेडचे उपसरपंच सुनील मोरे, पांडुरंग देसाई, अशोकराव मोरे यांच्यासह परिसरातील शेतकरी, ग्रामस्थ व विविध गावांतील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..शेतकऱ्यांच्या नजरा आता सरकारच्या निर्णयाकडेसोनखेड परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा थेट राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली असून, प्रत्यक्ष शेतशिवाराची पाहणी झाल्यामुळे आता शासनाकडून दुष्काळाबाबत ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. “मी मराठवाड्यातील शेतकऱ्याची लेक आहे, मला दुष्काळाची भयानकता आणि वास्तव परिस्थितीची जाणीव आहे. पाहणी अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेऊ; शेतकऱ्याला आणि त्याच्या काबाडकष्टाला वाऱ्यावर सोडणार नाही,” या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या भावनिक भूमिकेकडे आता सोनखेड परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.