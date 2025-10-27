छत्रपती संभाजीनगर

Marathwada: मराठवाड्यातील २२ लाख शेतकरी मदतीविनाच; दिवाळीपूर्वी दिलासा देण्याचे सरकारचे आश्‍वासन हवेतच, याद्या अपलोड करणे बाकी

Marathwada Farmers:कायम दुष्काळाची छाया असलेल्या मराठवाड्यात यंदा पावसाने कहर केला होता. जून ते सप्टेंबर खरीप हंगामातील लाखो हेक्टरवरील उभी पिके तर गेलीच.
Marathwada

Marathwada

sakal

सुषेन जाधव
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : कायम दुष्काळाची छाया असलेल्या मराठवाड्यात यंदा पावसाने कहर केला होता. जून ते सप्टेंबर खरीप हंगामातील लाखो हेक्टरवरील उभी पिके तर गेलीच. परंतु, जमिनीही अक्षरशः खरडून गेल्या आणि दगडं उघडी पडल्याचे चित्र समोर आले होते. राज्य सरकारनेही पंचनामे करत दिवाळीपूर्वी मदतीची घोषणा केली. पण, २४ ऑक्टोबर अखेर अद्यापही मराठवाड्यातील निम्म्याहून अधिक शेतकरी मदतीविना वंचित असल्याचा आकडा समोर आला.

Loading content, please wait...
festival
Marathwada
Farmer
Diwali
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com