छत्रपती संभाजीनगर : कायम दुष्काळाची छाया असलेल्या मराठवाड्यात यंदा पावसाने कहर केला होता. जून ते सप्टेंबर खरीप हंगामातील लाखो हेक्टरवरील उभी पिके तर गेलीच. परंतु, जमिनीही अक्षरशः खरडून गेल्या आणि दगडं उघडी पडल्याचे चित्र समोर आले होते. राज्य सरकारनेही पंचनामे करत दिवाळीपूर्वी मदतीची घोषणा केली. पण, २४ ऑक्टोबर अखेर अद्यापही मराठवाड्यातील निम्म्याहून अधिक शेतकरी मदतीविना वंचित असल्याचा आकडा समोर आला..विभागीय आयुक्तालयामार्फत शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी राज्य सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार सरकारकडून ८ ऑगस्ट ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत मदतीचे २५ शासन निर्णय जारी करण्यात आले होते. सर्वाधिक म्हणजेच १० लाख २ हजार ८५० शेतकऱ्यांचा आकडा हा एकट्या बीड जिल्ह्यातील असून, पाच लाख ३४ हजार २१६ शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत जमा झालेली आहे..आतापर्यंत काय?मराठवाड्यातील ४४ लाख १७ हजार ६३५ शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरले. या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी २,९१२ कोटी १९ लाख रुपयांची मदत सरकारने घोषित केली. एकूण २८ लाख ९० हजार ३९१ शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करण्यात आल्या. याशिवाय मराठवाड्यातील २१ लाख ६३ हजार ८३ शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात एकूण १,५६८ कोटी ३७ लाख ८८ हजार रुपये मदतीपोटी जमा करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयातर्फे देण्यात आली. यामध्ये संपूर्ण याद्या अपलोड केल्यानंतर मदतीचा आकडा वाढेल असेही सांगण्यात आले..ई-केवायसीअभावी शेतकरी वंचितमराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ई-केवायसीही केलेली नाही. त्यामुळे १६ लाख २३ हजार ४२१ शेतकरी मदतीविना वंचित राहिल्याचा आकडा समोर आला. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असून, मराठवाड्यातील ७१ टक्के शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड झाल्या. जालना जिल्ह्यात सर्वांत कमी म्हणजेच केवळ १२.९६ टक्के शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड झाल्या असून, छत्रपती संभाजीनगर ७५.१३, परभणी ७९.७६, हिंगोली ६३.५८, नांदेड ७७.७१, बीड ७२.९१, लातूर ६८.६८ आणि धाराशिव ६२.८९ टक्के शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करण्यात आल्या आहेत..Vijay Wadettiwar : ...ही मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा; शेतकरी कर्जमाफी कधी देणार?.नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करणे सुरू आहे. २४ ऑक्टोबरअखेर ७१.२८ टक्के शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करण्यात आलेल्या आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांच्याही खात्यात लवकरच मदतीची रक्कम जमा होईल.- जितेंद्र पापळकर,विभागीय आयुक्त,छत्रपती संभाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.