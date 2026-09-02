Marathwada Kunbi Certificates: तीन लाख १५ हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वाटप; मराठवाड्यातील आकडा; सर्वाधिक बीड जिल्ह्यात मिळाले

छत्रपती संभाजीनगर: कुणबी प्रमाणपत्रांसह मराठा आरक्षणाच्या विविध मुद्द्यांवर मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला होता. त्यानुसार जरांगे हे २९ ऑगस्टपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यानुषंगाने विभागीय प्रशासनाकडून सातत्याने कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात आढावा घेतला जात आहे. गेल्या वर्षभरात म्हणजेच १ सप्टेंबर २०२५ ते १ सप्टेंबर २०२६ या एका वर्षात मराठवाड्यात ७६ हजार २१३ कुणबी प्रमाणपत्रे वाटप केल्याची माहिती विभागीय आयुक्तालय प्रशासनतर्फे देण्यात आली..३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आठ जिल्ह्यांत तब्बल ३ लाख १५ हजार ८४२ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी ३ लाख १५ हजार २३४ कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. मराठवाड्यात दाखल अर्जांपैकी ५४३ अर्ज नाकारण्यात आले असून ६५ अर्ज प्रलंबित आहेत. बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक ४६ हजार ७२८ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली असून त्यानंतर परभणी जिल्ह्यात ७ हजार २३६, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६ हजार १६५ आणि धाराशिवमध्ये ५ हजार ७०० प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे..Jalna Cow Dung Incident: तोंडात शेण घातल्याप्रकरणी पाच अटकेत, एक दिवसाची पोलिस कोठडी.आरक्षण उपसमितीकडून मराठवाड्यातील जिल्हानिहाय कुणबी जात प्रमाणपत्रांसाठी आलेले प्रलंबित अर्ज किती, यासंदर्भात विभागीय आयुक्तालय प्रशासनाकडून वारंवार अपडेट घेतले जात आहे. दरम्यान, हा आकडा २५ ऑगस्ट रोजी ७२ हजारांवर होता. तो सहाच दिवसांत चार हजारांनी वाढून ७६ हजारांवर पोचला आहे. असे असले तरी हे प्रमाण अगदीच अल्प आहे..Vidyanand Bapat: केवळ शब्दांचा खेळ न करता ठोस भूमिका मांडावी... विद्यानंद बापटांनी CM फडणवीसांच्या वक्तव्याचं विश्लेषण कसं केलं?.बीडमध्ये सर्वाधिक अर्जसमितीच्या स्थापनेपासून प्राप्त अर्जांच्या आकडेवारीत बीड जिल्हा आघाडीवर आहे. बीडमध्ये २ लाख ९ हजार ८७२ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी २ लाख ९ हजार ८५१ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २५ हजार ९१८, परभणीत २० हजार १०, धाराशिवमध्ये १९ हजार ९४५, जालन्यात १८ हजार ६६२, हिंगोलीत १३ हजार ६७२ आणि नांदेडमध्ये ४ हजार ९०७ अर्ज प्राप्त झाले. लातूरमध्ये २ हजार ८५६ अर्जांची नोंद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.