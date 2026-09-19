छत्रपती संभाजीनगर

Monsoon Returns in Marathwada : मराठवाड्यात चार दिवस परतीचा पाऊस रविवारपासून हजेरी, ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञांकडून अंदाज व्यक्त

Return Monsoon Expected Across Marathwada From September 20 : आठही जिल्ह्यांत दररोज सुमारे १५ ते २० मिलिमीटर पाऊस होण्याचा अंदाज असून, लातूर, बीड, नांदेड आणि परभणीत अलीकडे जोरदार पाऊस झाला आहे.
Monsoon Returns in Marathwada

Monsoon Returns in Marathwada

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : सध्या परतीच्या पावसाला सुरवात झाली असून, २० ते २४ सप्टेंबरदरम्यान मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत परतीच्या पावसाची शक्यता आहे, असा अंदाज ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला. यंदा जून, जुलै या दोन महिन्यांच्या शेवटच्या आठवड्यातील चार दिवसांत पाऊस पडला होता. ऑगस्टमध्येही समाधानकारक पाऊस झाला नाही.

Loading content, please wait...
rain
Marathwada
Weather
Monsoon
Chhatrapati Sambhajinagar
Weather Alerts India
weather alerts Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com