Monsoon Returns in Marathwada : मराठवाड्यात चार दिवस परतीचा पाऊस रविवारपासून हजेरी, ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञांकडून अंदाज व्यक्त

छत्रपती संभाजीनगर : सध्या परतीच्या पावसाला सुरवात झाली असून, २० ते २४ सप्टेंबरदरम्यान मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत परतीच्या पावसाची शक्यता आहे, असा अंदाज ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला. यंदा जून, जुलै या दोन महिन्यांच्या शेवटच्या आठवड्यातील चार दिवसांत पाऊस पडला होता. ऑगस्टमध्येही समाधानकारक पाऊस झाला नाही. .दरम्यान, मागील दोन दिवसांपासून मराठवाड्यातील लातूर, हिंगोलीसह छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत बहुतांश ठिकाणी परतीचा पाऊस झाला. असाच पाऊस आता २० ते २४ सप्टेंबरदरम्यान होईल. दररोज अंदाजे १५ ते २० मिलिमीटर पाऊस होईल, असेही डॉ. साबळेंनी सांगितले. सध्या वायव्येकडून दक्षिणेकडे पाऊस परतत आहे. विशेष म्हणजे परतीचा पाऊस जेव्हा परतत असतो, तेव्हा तो विजांचा कडकडाट करत परतत असतो. आता मागे राजस्थान रिकामे झाले आहे..IIT Bombay Student Tragedy : चॅटजीपीटीवरून कॉपी करताना पकडला, पवई आयआयटीच्या विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन."परतीचा पाऊस कसा समजावा? वारे उलट्या दिशेने सुरू झाले की तो परतीचा पाऊस समजावा. सध्या तशीच परिस्थिती आहे. सप्टेंबरअखेर हा राहिलच; परंतु यंदा तो कदाचित ऑक्टोबरमध्येही असण्याची शक्यता आहे. मात्र, परतताना तो किती काळ दक्षिणेच्या अगोदर मराठवाड्यात राहतो ते त्याचवेळी निश्चित होईल" — डॉ. रामचंद्र साबळे, ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ.४० दिवसांनी नांदेड, परभणी, लातूरमध्ये धो-धोलातूर : शहरात शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर विजांच्या कडकडाटासह तब्बल अडीच ते तीन तास पाऊस झाला. शहरातील रस्ते जलमय तर सखल भागांत पाणी साचून अनेकांच्या घरांतही शिरले. लातूर मंडळात ८५.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. जिल्ह्यातील ६० पैकी ४२ महसूल मंडळांत पाऊस झाला. बीड ः जिल्ह्यातील सिरसाळा मंडळात (ता. परळी) सर्वाधिक म्हणजे ११२ मिलिमीटर पाऊस झाला..Maharashtra Drought Criteria : दुष्काळ निकषांची पडताळणी सुरू बारा ऑक्टोबरपूर्वी घोषणा शक्य.त्या खालोखाल जिल्ह्यातील गाडे पिंपळगाव मंडळात १०७ मिमी, तर परळी मंडळात ८८ मिमी पावसाची नोंद झाली. जालना ः परतूर तालुक्यात मध्यरात्री काही भागांत मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. नांदेड ः जिल्ह्यातील पाच महसूल मंडळांत ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली. १८ सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यात अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत ७७.७१ टक्के पाऊस झाला. परभणी ः जिल्ह्यात सरासरी ४१.८ मिलिमीटर पाऊस झाला. सर्वाधिक पाऊस परभणी, सोनपेठ तालुक्यांत झाला. येथे अतिवृष्टीची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.