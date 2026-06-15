Chhatrapati Sambhajinagar: मराठवाड्यातील धरणे गाठताहेत तळ; सरासरी २८ टक्के जलसाठा, आठही जिल्ह्यात हजारो गावांना टँकरचा आधार

छत्रपती संभाजीनगर: जून निम्मा झाला तरी मराठवाड्यात उन्हाच्या झळा आणि असह्य उकाडा कायम आहे. पावसाची चिन्हे दिसत नसल्याने पेरणीची कामे खोळंबली आहेत. दुसरीकडे धरणांतील जलसाठा झपाट्याने घटत आहे. मराठवाड्यातील लघु, मध्यम व मोठ्या धरणांत सध्या सरासरी २८ जलसाठा शिल्लक आहे. दमदार पाऊस होईपर्यंत हा जलसाठा जपून वापरावा लागणार आहे. गतवर्षी मराठवाड्यात दमदार पाऊस झाला होता. पावसाळा लांबला होता. त्यामुळे सर्वच धरणे, प्रकल्प तुडुंब भरले होते. .अनेक धरणांतून वारंवार विसर्ग करावा लागला होता. असे सारे समाधानाचे चित्र असताना उन्हाळाही चांगलाच तापला. त्यामुळे पाण्याची वाढती मागणी, बाष्पीभवनाचा मोठा वेग आदींमुळे धरणांतील साठा तळाला जाऊ लागला. लघु, मध्यम आणि मोठ्या एकूण ९२९ प्रकल्पांत १४ जूनअखेर दोन हजार २७ दलघमी अर्थात २७.८३ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. गत वर्षी हीच टक्केवारी ३०.७६ होती, अशी माहिती जलसंपदा विभागातर्फे देण्यात आली..Akola: ‘स्मार्ट’ मीटरच्या नावाखाली एकतर्फी निर्णय लादू नका; रस्त्यावर उतरण्याचा नगरसेवक देव यांचा इशारा.मराठवाड्यात मोठे प्रकल्प ४४, मध्यम ८१, लघु ८०४ असे एकूण ९२९ प्रकल्प आहेत. यापैकी मोठ्या ४४ प्रकल्पांत १४ जूनअखेर एक हजार ४४४ दलघमी म्हणजेच २१.१३ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. हीच टक्केवारी मागील वर्षी ३४ टक्के होती. याशिवाय ८१ मध्यम प्रकल्पांत २२.१३ टक्के इतका उपयुक्त पाणीसाठा आहे. तसेच ८०४ लघु प्रकल्पांत ३४९.५० दलघमी म्हणजेच केवळ २०.१४ टक्के इतका उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध जलसंपदा विभागातर्फे सांगण्यात आले..जायकवाडीत २८.७६ टक्के साठा मराठवाड्यातील सर्वात मोठे धरण अशी ओळख असलेल्या जायकवाडी (नाथसागर) धरणात १४ जूनअखेर ६२४.३७ दलघमी म्हणजेच २८.७६ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. गतवर्षी जवळपास ३० टक्क्यांवर साठा होता. हिंगोली जिल्ह्यातील येलदरी धरणात ४३६ दलघमी म्हणजेच ५४ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. गतवर्षी हा साठा ५० टक्क्यांवर होता."राज्यात अपुऱ्या पर्जन्यमानाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठा विचारात घेऊन जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्टपर्यंत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, बेकायदेशीर पाणी उपशावरही तातडीने कडक कारवाई करावी."- राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्रीगावे, वाड्या तहानलेल्याच, २४४ गावे, ९६ वाड्यांना ४१३ टॅंकरने पाणी.जून निम्मा झाला तरी पावसाची चिन्हे दिसत नसल्याने मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागात टंचाईच्या झळाही कायम आहेत. दिवसेंदिवस पाण्याच्या टॅंकरची मागणी वाढत आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात छत्रपती संभाजीनगरसह विभागातील चार जिल्ह्यांत ९२ गावे, ३६ वाड्यांना १५६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होता. सद्यःस्थितीत मराठवाड्यातील आठपैकी एकही जिल्हा टँकरमुक्त नाही.विभागातील २४४ गावांसह ९६ वाड्यांना २१ शासकीय, ३९२ खासगी अशा एकूण ४१३ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. सर्वात जास्त म्हणजे २६१ टॅंकर हे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात आहेत. एप्रिलअखेर छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि लातूर जिल्ह्यांतील तहानलेल्या गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होता. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १० मे दरम्यान, १०१ गावे व २५ वाड्यांना १६० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होता..Tandulwadi Accident : 15 जूनला शाळा सुरू होणार म्हणून लाडक्या बहिणींना देवदर्शनाला नेलं, पण..; MSRDC च्या 'त्या' एका दुर्लक्षामुळं 8 जणांचा गेला नाहक बळी!.सध्या १५२ गावे व ४१ वाड्यांना २६१ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होत असल्याचे विभागीय आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. जालना जिल्ह्यातील ५९ गावे, ३१ वाड्यांना ९२ टँकरद्वारे, धाराशिव जिल्ह्यातील १३ गावांना १९, परभणी जिल्ह्यातील सहा गावांना ११, हिंगोलीतील एक गाव व तीन वाड्यांना दोन, नांदेडमधील चार गावे व १५ वाड्यांना १४, बीड जिल्ह्यातील सहा गावे पाच वाड्यांना १०, लातूरला दोन गावे, एका वाडीला तीन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.११५६ विहिरींचे अधिग्रहण टॅंकरने पाणी पुवठा सुरू असताना प्रशासनाने विहिरी अधिग्रहणावरही भर दिला आहे. १४ जूनच्या अहवालानुसार, मराठवाड्यात एकूण एक हजार १५६ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण केले. जिल्हानिहाय अधिग्रहीत विहिरींची संख्या अशी ः छत्रपती संभाजीनगर १८२, जालना १०१, परभणी ६१, हिंगोली ६२, नांदेड २९०, बीड २१२, धाराशिव १३९, लातूर १०९. यात टँकरसाठी २०४ गावांतील १९९ विहिरी तर टँकरव्यतिरिक्त ७०३ गावांतील ९०७ विहिरींच्या अधिग्रहणाचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.