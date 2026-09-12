छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : मेडिकल चालकाची मेडिकलमध्ये घुसून चाकूने वार करून हत्या

लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्याचा राग मनात ठेवून आरोपी मेडिकलमध्ये घुसले; चाकूने वार करून चालकाचा खून, संतप्त नातेवाइकांकडून कठोर कारवाईची मागणी
Aurangabad Crime

Aurangabad Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर : बहिणीसाठी पाठविलेला लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्याने मेडिकल चालकाची हत्या करण्यात आला. ही घटना हर्सूल-कोलठाणवाडी रोडवर शुक्रवारी (ता.११) दुपारी घडली. शेख मोहम्मद फैसल अब्दुल कादर असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी रेहान अमीन पटेल (२५, रा. करीमनगर, हर्सूल) आणि समीर रईस शेख या आरोपींना अटक केली आहे.

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