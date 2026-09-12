Chhatrapati Sambhajinagar Crime : मेडिकल चालकाची मेडिकलमध्ये घुसून चाकूने वार करून हत्या

छत्रपती संभाजीनगर : बहिणीसाठी पाठविलेला लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्याने मेडिकल चालकाची हत्या करण्यात आला. ही घटना हर्सूल-कोलठाणवाडी रोडवर शुक्रवारी (ता.११) दुपारी घडली. शेख मोहम्मद फैसल अब्दुल कादर असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी रेहान अमीन पटेल (२५, रा. करीमनगर, हर्सूल) आणि समीर रईस शेख या आरोपींना अटक केली आहे. .शेख मुस्ताकीम शेख कादर (वय-२४, रा. उमर कॉलनी, हर्सूल) यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला. फैसल हा कुटुंबीयांच्या लाइफलाइन मेडिकलमध्ये काम करीत होता. पाच-सहा महिन्यांपूर्वी त्याच्या १९ वर्षीय बहिणीसाठी रेहानचा विवाहाचा प्रस्ताव आला होता. मात्र, तिचे लग्न दुसरीकडे ठरल्याने कुटुंबीयांनी हा प्रस्ताव नाकारला. त्यानंतर रेहान व फैसलच्या कुटुंबीयांमध्ये वाद सुरू होते. रेहान नेहमी घर आणि मेडिकलसमोर येऊन बुलेटचा मोठा आवाज करून त्रास देत होता. यातून नेहमी वाद होते..घाटीत नातेवाइकांचा आक्रोशफैसलच्या मृत्यूची माहिती मिळताच मित्र व नातेवाइकांनी घाटी रुग्णालयात गाठले. संतप्त नातेवाइकांनी आरोपींना तत्काळ अटक करून कठोर कारवाईची मागणी केली. पोलिस अधिक तपास करीत आहेत. फैसलच्या पश्चात आई-वडील, दोन बहिणी आणि एक भाऊ असा परिवार आहे..शुक्रवारी दुपारी फैसल मेडिकलमध्ये असताना रेहान आणि समीर तेथे आले. दोघांमध्ये वाद झाल्यानंतर रेहानने जवळील चाकूने फैसलच्या पोटावर वार केला. रक्तबंबाळ अवस्थेत फैसलला शेजारील हार्डवेअर दुकानाचे मालक शेख साजिद शेख शब्बीर पटेल आणि मुस्तकीम शेख इसाख यांनी रिक्षातून घाटीत नेले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.